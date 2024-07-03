В столице зафиксировали превышение концентрации диоксида азота в воздухе.

В Киеве 2 июня зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций диоксида азота в воздухе. Ситуация улучшится в течение 3 и 4 июля. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, превышение зафиксировали стационарные пункты наблюдения УкрГМЦ. "Среднесуточное содержание диоксида азота в Киеве приближается и превышает предельно допустимые концентрации", - сообщили специалисты.

По их данным спутники NASA также подтверждают превышение.

Видео дня

"Специализированные приборы, измеряющие концентрации диоксида азота в приземном слое атмосферы, установленные на борту спутников AURA, GOME и GOME-2 зафиксировали повышенное содержание этого газа в воздухе столицы", - говорится в сообщении.

Содержание диоксида серы, оксида углерода и формальдегида также превышают предельно допустимые концентрации.

В Укргидрометцентре подчеркнули, что это именно среднесуточные значения и анализ атмосферного воздуха проводится в специализированных лабораториях УкрГМЦ и эти данные являются достоверными и проверенными.

"Улучшение ситуации можно ожидать в течение 3-4 июля 2024 года", - сообщили синоптики.

В то же время в Киевской городской госадминистрации(КГГА) опровергают эту информацию. "В Киеве по состоянию на 2 июля уровень загрязненности воздуха низкий. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ, в частности, диоксида азота, не зафиксировано", - сообщили в КГГА.

Киевлян предупредили об опасности в воздухе: что известно

Ранее синоптики Укргидрометцентра предупреждали, что в течение суток 2 июля в Киеве концентрации диоксида азота достигнут предельно допустимых значений, что негативно будет влиять на самочувствие людей.

По их данным, сухая, жаркая и маловетреная погода способствует накоплению и других загрязняющих веществ в приземном слое воздуха столицы.

Горожанам рекомендовали чаще пить воду, делать влажную уборку и вентилирование помещений, находиться в парках и подальше от автомобильных и железных дорог.

Вас также могут заинтересовать новости: