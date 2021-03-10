В частности, у острова на дне реки лежит две или три "Чайки".

В Офисе президента сообщили о планах поднятия казацких "Чаек" со дна Днепра для экспонирования в новом музее, который восстанавливается.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сказал во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм".

Он отметил, что в рамках программы "Большая реставрация" нужно осуществить много работ на острове Хортица.

"У нас там большие планы, и в этом году будет много чего сделано", - сказал Тимошенко.

Он также заявил об обновлении парка, улучшении логистики и о необходимости построения нового музея и реставрации других музеев.

"Я думаю, что многие не знают, что возле острова Хортица на дне реки лежат еще две или три "Чайки", которым много лет. Мы сейчас восстанавливаем музей именно для таких лодок, которые уже подняли, и будем делать мероприятие, когда будем поднимать еще лодки. Это интересные проекты, которые можно будет увидеть на телевидении, и в целом приехать и увидеть также", - сказал Тимошенко.

Казацкие "Чайки" на дне Днепра: что известно

"Чайка" - беспалубная плоскодонная лодка запорожских казаков XVI-XVII вв. в виде огромной выдолбленной колоды, по бортам обшитой досками. Длина - около 18 метров, ширина и высота бортов - до 4 метров. Снаружи бортов для увеличения устойчивости и плавучести крепился камышовый пояс.

31 октября 2019-го исполнилось 20 лет с момента поднятия со дна Днепра настоящей казацкой "Чайки". Появление "казацкой лодки" на поверхности в 1999-м вызвало сенсацию. Ведь до этого в Украине никто не поднимал таких габаритных судов.

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Автор: Виталий Саенко