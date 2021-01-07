8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит иранскими военными по ошибке.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что все ответственные за сбитие год назад самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" предстанут перед судом.

Об этом сообщает NEWS.ru.co.il.

"Это настоящая трагедия. В последний год власти приложили все усилия, чтобы пролить свет на обстоятельства этой трагедии – несмотря на все сложности расследования", - сказал он, добавив, что самолет был сбит неумышленно.

Роухани также заявил, что правительство приняло решение о выделении 30 млн долларов на выплату компенсации семьям погибших. При этом он напомнил о тяжелом экономическом положении Ирана.

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Неделю назад правительство Ирана приняло решение о выплате компенсации в размере 150 тыс. долларов семьям 176 погибших при крушении сбитого в начале января 2020 года иранскми ПВО украинского лайнера.

Переговоры о размере компенсации продолжались несколько месяцев.

В феврале 2020 года иранская сторона предложила выплатить семьям погибших по 80 тыс. долларов, однако это предложение было отвергнуто.

Катастрофа самолета МАУ: что известно

8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит иранскими военными "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.

30 декабря иранские СМИ информировали, что правительство Ирана поручило выплатить семьям жертв катастрофы самолета МАУ компенсации по 150 тыс. долларов США или эквивалент в евро.

В МИД Украины отметили, что размер компенсаций родственникам жертв катастрофы нужно сначала определить путем переговоров.

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Автор: Виктория Токарева