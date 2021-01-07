Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что все ответственные за сбитие год назад самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" предстанут перед судом.
Об этом сообщает NEWS.ru.co.il.
"Это настоящая трагедия. В последний год власти приложили все усилия, чтобы пролить свет на обстоятельства этой трагедии – несмотря на все сложности расследования", - сказал он, добавив, что самолет был сбит неумышленно.
Роухани также заявил, что правительство приняло решение о выделении 30 млн долларов на выплату компенсации семьям погибших. При этом он напомнил о тяжелом экономическом положении Ирана.
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Неделю назад правительство Ирана приняло решение о выплате компенсации в размере 150 тыс. долларов семьям 176 погибших при крушении сбитого в начале января 2020 года иранскми ПВО украинского лайнера.
Переговоры о размере компенсации продолжались несколько месяцев.
В феврале 2020 года иранская сторона предложила выплатить семьям погибших по 80 тыс. долларов, однако это предложение было отвергнуто.
Катастрофа самолета МАУ: что известно
- 8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
- Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит иранскими военными "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.
- 30 декабря иранские СМИ информировали, что правительство Ирана поручило выплатить семьям жертв катастрофы самолета МАУ компенсации по 150 тыс. долларов США или эквивалент в евро.
- В МИД Украины отметили, что размер компенсаций родственникам жертв катастрофы нужно сначала определить путем переговоров.
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