По словам замглавы МИД Украины, переговоры с иранской стороной о размере компенсаций пока не начинали.

Иран отозвал предложение по выплатам семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране, поскольку средства на компенсации хотели выделить из Фонда нацразвития.

Об этом в эфире Громадського радио заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"По моей информации правительство уже отозвало это предложение (по поводу заложения в бюджете на следующий год 200 миллионов евро для компенсации родным погибших в авиакатастрофе - ред.), поскольку предполагалось, что 200 миллионов будут выделены именно из фонда национального развития, что повлекло серьезные внутренние дискуссии в иранском обществе. Но мы будем приветствовать планы иранского правительства зарезервировать определенную сумму средств в бюджете для выплаты компенсаций", - сказал Енин.

По его словам, переговоры с иранской стороной о размере компенсаций пока не начинали.

Позиция Украины исходит из того, что уровень компенсации в значительной мере будет зависеть от обстоятельств катастрофы и от уровня сотрудничества и обеспечения объективного и беспристрастного расследования катастрофы.

Переговоры Украины с Ираном по сбитому самолету МАУ

Украинская делегация на переговорах 18-21 октября хотела услышать от иранской стороны подробное объяснение причины сбития самолета и, кто за это понесет ответственность.

19 октября в Тегеране заместитель министра иностранных дел Евгений Енин встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи. По словам Енина, Иран готов обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв сбитого иранскими военными самолета компании "Международные авиалинии Украины" независимо от их гражданства.

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19-20 октября в Тегеране состоялись заседания трех рабочих групп (с участием представителей организаций по вопросам гражданской авиации, военных экспертов, а также по вопросам уголовной юстиции).

20 октября Енин заявил, что Иран намерен как можно скорее завершить техническое расследование сбития самолета МАУ и установить истину и справедливость. Украина ожидает развития уголовного преследования причастных к сбитию самолета МАУ и привлечения виновных к ответственности.

Украина и Иран продолжат переговоры по делу сбития самолета МАУ в ноябре-декабре.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: хроника событий

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Автор: УНИАН