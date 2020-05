Календарь событий: Дни памяти, примирения и победы над нацизмом, "железная" Тэтчер, смерть Наполеона, "обезьяний" суд и гибель пьянчуг в гамбургском пожаре

4 мая

Неделя начинается с Международного дня пожарных. Он появился на свет после трагических событий, связанных с тушением лесного пожара в декабре 1998 года в Австралии. Тогда при исполнении своего служебного долга погибли пятеро пожарных. Это событие не было первым случаем гибели борцов с огнем, однако именно оно подтолкнуло неравнодушных людей к учреждению Международного дня, когда можно было бы чествовать героев-огнеборцев, а также почтить память погибших при исполнении служебного долга. Эта инициатива была подхвачена во многих странах. В качестве даты был выбран день чествования Святого Флориана, считающегося небесным покровителем пожарных.

Еще в понедельник неформальный, но очень знаковый праздник - День Звездных войн, или День Люка Скайуокера, как зачастую именуют поклонники всемирно известной киносаги «Звездные войны» ее режиссера. История возникновения этого дня курьезная - знаменитая фраза напутствия джедаев «Да пребудет с тобой Сила» пишется по-английски: «May the force be with you». Кто-то из любителей фильма обыграл однажды эту фразу: английское «May» перевел как название месяца, а слово «force» (сила) заменил на «fourth» (четвертый). Вот и получилось - «Да пребудет с тобой четвертое мая». Отсюда и дата. Первое празднование Дня Звездных войн было проведено в 2011 году в канадском Торонто, оно было массовым - костюмированные шествия, шоу-программы. С тех пор праздник проходит ежегодно, весело его отметить помогают активисты соцсетей.

В 1113 году Владимир Мономах вступил на Киевский Великокняжеский престол.

В 1715 году в Париже был произведен первый складной зонтик.

В 1776 году была провозглашена независимость острова Род-Айленд - ныне штат США.

В 1838 году деятели культуры выкупили из крепостной неволи великого украинского поэта Тараса Шевченко.

В 1878 году Томас Алва Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф – предшественник граммофона, патефона и вообще устройств звукозаписи и звуковоспроизведения. Сам Эдисон был настолько поражен открытием, что сказал: «Никогда я еще не был так ошеломлен в моей жизни. Я всегда боялся вещей, которые работают с первого раза». В течение 1878 года фонографы демонстрировались на выставках в США и Европе и привлекли внимание широкой публики. Тысячи посетителей часами стояли в очереди, чтобы прослушать запись. Остроумно высказался Бисмарк: «Фонограф – опасная вещь для дипломатов, но он станет чрезвычайно хорошим, если дипломаты начнут говорить правду». Фонограф был любимым детищем Эдисона. На протяжении 40 лет он вносил в его конструкцию усовершенствования, на которые получил 80 патентов.

В 1896 году в Лондоне вышел первый выпуск газеты «Daily Mail».

В 1904 году началось строительство Панамского канала.

В 1904 году в Англии Генри Ройс и Чарльз Роллс начали производство автомобилей под названием «Роллс-Ройс».

В 1927 году в США была создана Академия киноискусства, которая вскоре учредит кинопремию «Оскар».

В 1953 году начало работу Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО (КВИРТУ ПВО).

В 1979 году Маргарет Тэтчер стала первой женщиной-премьером Великобритании. «Железная Леди», как ее называли, была признана самой влиятельной женщиной в мире в течение десяти лет. Ее путь к вершине власти кажется невозможным - дочь владельца маленького магазина, воспитывавшаяся в доме без водопровода, взяла штурмом испокон веков мужской Олимп. Тэтчер, творчески используя законодательство, добилась большего, чем три ее предшественника вместе взятые. Свой пост она покинула в 1990 году. Скончалась на 88-м году жизни в Лондоне. Тогда пресс-секретарь экс-премьера лорд Тимоти Белл заявил со ссылкой на детей «Железной леди»: «Марк и Кэрол Тэтчер объявили, что их мать - баронесса Тэтчер - мирно скончалась после инсульта».

В 1986 году зона эвакуации вокруг Чернобыля была увеличена до 30 километров.

В 1990 году Верховный Совет Латвийской ССР резко осудил включение Латвии в состав Советского Союза и объявил о восстановлении независимости Латвийской Республики.

В 2000 году ряд предметов с затонувшего в 1912 году «Титаника» были проданы на аукционе «Сотбис» за 60 тысяч долларов.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - Международный день уважения кур, День рождения складного зонтика, Всемирный день поддержки, Глобальная неделя безопасности дорожного движения (отмечается по инициативе ООН) и День борьбы с буллингом.

Именины у Алексея, Исакия, Дениса, Кондрата, Максима, Федора, Ивана, Николая и Александра.

5 мая

Во вторник - Международный день борьбы за права инвалидов. Свою историю эта дата ведет с 1992 года, когда 5 мая люди с ограниченными возможностями одновременно в 17 европейских странах провели день борьбы за соблюдение равных прав инвалидов и против дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями. С того времени подобные мероприятия стали традиционными. А 13 декабря 2006 года в Нью-Йорке была открыта для подписания Конвенция ООН о правах инвалидов - один из первых всесторонних договоров в области прав человека XXI века. Она вступила в силу 3 мая 2008 года после ратификации ее 50 государствами. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, более 1 миллиарда людей во всем мире имеют какую-либо форму инвалидности, что соответствует почти 15% населения земного шара. Более 100 миллионов инвалидов — дети. Причем показатели инвалидности растут, это связано со старением населения и ростом хронических заболеваний.

Также во вторник - Международным днем акушерки. Инициатором его проведения выступила Международная ассоциация акушерок на конференции в Нидерландах в 1987 году. Статус официального праздник приобрел только в 1992 году.

В 1494 году Христофор Колумб высадился на Ямайке.

В 1821 году низложенный император, Наполеон I скончался на острове Святой Елены. По одной из версий, у него был рак желудка. Он был похоронен недалеко от Лонгвуда возле родника Торбет, заросшего ивами. В 1840 году, согласно последней воли Наполеона, его останки были перевезены на фрегате «Бель Пуль» под командованием капитана Шарне во Францию. 15 декабря кортеж проехал по улицам Парижа на глазах миллиона французов. Останки были захоронены в Доме инвалидов в присутствии наполеоновских маршалов. Саркофаг из красного порфира работы Висконти с останками императора Наполеона располагается в крипте собора. Вход в крипту охраняют две бронзовые фигуры, держащие скипетр, императорскую корону и державу. Гробницу окружают 10 мраморных барельефов о государственных деяниях Наполеона и 12 статуй работы Прадье, посвящённых его военным кампаниям.

В 1836 году в Бельгии введена в строй первая в континентальной Европе железная дорога. Она связала города Мехелен и Брюссель.

В 1842 году произошел «Великий пожар» в Гамбурге. Масштаб потерь был ужасающим. В огне погибло больше 50 человек, почти 20 тысяч осталось без крова, что составило примерно 10% населения. На четверти площади города сгорело более 1700 домов, 102 склада с товарами, были уничтожены 41 улица, три церкви, ратуша, банк, старая биржа и городской архив. 8 мая пожар был побежден. Кстати о казусах. Среди жителей оказалась группа мужчин, около 20 человек, которые нашли самый подходящий для себя выход из положения, устроив среди пожара настоящий «пир во время чумы». Они забрались в винный подвал на Rödingsmarkt, который никто не охранял, и, скандируя: Hugge! Hugge! (приблизительно – «хорошо сидим!») напивались дармовым вином. Все кончилось, когда здание сгорело и обвалилось, похоронив под обломками веселых пьянчужек, этих воистину прожигателей жизни.

В 1891 году в Нью-Йорке открылся концертный зал Music Hall – ныне Карнеги-холл. Дирижером концерта на открытии был Петр Чайковский.

В 1919 году в Париже был подписан акт о создании «Лиги обществ Красного Креста» (с ноября 1991 года — «Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца»).

В 1921 году во Франции впервые были представлены духи «Chanel №5».

Их прародительница Коко Шанель - французский модельер, основавшая модный дом «Chanel» и оказавшая существенное влияние на европейскую моду XX века - не любила цветочных запахов, считая их приметой буржуазного стиля. Шанель выступала против духов как сторонник минимализма и гигиены, ратующий за личную опрятность. Она осуждала тех, кто использует духи, чтобы заглушить запах немытого тела. Кроме того, ей не нравилась манера обильно душиться, типичная для начала века. И Шанель стала думать, как изменить ситуацию и стиль использования духов. К 1920 году в парфюмерии уже применялись синтетические мускусы в качестве фиксаторов композиции, но воспользоваться этими еще не апробированными новинками мог только очень опытный парфюмер. Им оказался эмигрант из России Эрнест Бо. Шанель познакомилась с ним на отдыхе, на пляже в Каннах. Именно Эрнест Бо, до революции работавший на старейшей российской парфюмерной фабрике Ралле, помог мадам Шанель составить знаменитый аромат «Шанель № 5» – духи, которые «пахнут женщиной». По легенде, смешав с помощью Эрнеста Бо в одном флаконе 80 разных запахов, она из 10 парфюмерных пробирок выбрала пятую, добавила в нее немного «ландыша» и, недолго думая, присвоила полученному аромату свое имя с порядковым номером пробного флакона. 5 мая 1921 года в Париже состоялась презентация новых духов «Шанель №5».

«Шанель» стали самыми знаменитыми и продаваемыми духами в мире. За все время существования их было продано на сумму более полумиллиарда долларов.

В 1925 году в американском городке Дейтон (штат Теннесси) был арестован 24-летний школьный учитель Джон Скоупс, осмелившийся преподавать запрещенную законами штата эволюционную теорию Чарльза Дарвина. Судебный процесс, который начался через два месяца, был окрещен «Обезьяньим» и привлек внимание всего мира. Решением суда Скоупса обязали выплатить штраф в размере 100 долларов (1,5 тысячи долларов на сегодня). Адвокаты подали апелляцию. Верховный суд штата Теннесси, рассмотрев дело, не признал правоты Скоупса, однако отменил приговор по техническим причинам, поскольку штраф установил судья, а не присяжные. В 1963 году Скоупс вышел на пенсию, проработав большую часть своей жизни в нефтяной сфере. В июне 1967-го написал книгу воспоминаний «Center of the Storm: Memoirs of John T. Scopes». Скончался от рака в Шривпорте, Луизиана, 21 октября 1970 года.

В 1949 году представители 10 государств подписали в Лондоне Устав Совета Европы.

В 1951 году в Великобритании был представлен игровой компьютер «Nimrod».

В 1956 году в Токио начался первый чемпионат мира по дзюдо.

В 1988 году состоялась первая телетрансляция с вершины Эвереста.

Неофициальные праздники - Международный день принцесс, Всемирный день общения, Всемирный день борьбы с астмой и Всемирный день легочной гипертензии.

Именины у Виталия, Всеволода, Гавриила, Климента, Феодора и Дмитрия.

6 мая

В среду нет официальных международных праздников. А в Украине отмечается День пехоты. Он учрежден указом президента в 2019 году «с целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины». Поздравляем всех причастных к этой дате!

В 1626 году 6 мая голландский колонист Петер Минёйт приобрел у индейцев Манхэттен за горсть бижутерии стоимостью 25 долларов. В 1664 году власть перешла к англичанам, которые создали из поселений острова город Нью-Йорк.

В 1833 году в США был произведен первый стальной плуг.

В 1872 году в Англии был учрежден футбольный Кубок.

В 1902 году произошло одно из крупнейших кораблекрушений XX века: в Бенгальском заливе было застигнуто циклоном близ Рангуна и потерпело крушение судно «Каморта» («Camorta») под флагом Великобритании; число погибших составило 655 человек.

В 1950 году знаменитая в будущем американская актриса, а на то время 18-летняя Элизабет Тейлор впервые вышла замуж. Менее чем через год она развелась, чтобы затем еще семь раз повторить все снова.

6 мая в 1986 году, спустя 10 дней после крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы, СССР официально объявил об аварии на Чернобыльской АЭС. Да и как бы не пытались Советы, но скрыть произошедшее было невозможно. Радиоактивное заражение охватило не только Украину, Беларусь и Россию, но и большую часть Европы – вплоть до Италии. Впоследствии загрязнение было отмечено в арктических зонах, Норвегии, Финляндии и Швеции.

В 1994 году королева Великобритании Елизавета II и президент Франции Франсуа Миттеран торжественно открыли тоннель под проливом Ла-Манш (о его строительстве говорили еще в 19 веке). В целом, на строительство евротоннеля, как его еще называют, было затрачено около 10 миллиардов фунтов, причем проектная стоимость была превышена на 80 процентов. По мнению экспертов, срок его окупаемости может превысить 1000 лет. Протяженность тоннеля под Ла-Маншем - 51 км, из которых 39 проходят непосредственно под проливом. Автомобильный транспорт преодолевает тоннель в вагонах специальных поездов Eurotunnel Shuttle. При этом водители и пассажиры авто не покидают своих транспортных средств. Процедура погрузки машин в вагон занимает не более восьми минут. Поезда находятся в тоннеле от 20 до 35 минут, весь путь занимает 2 часа 15 минут. Кстати, тоннель под Ла-Маншем не является самым протяженным железнодорожным тоннелем - лишь третье место. Второе место у японского тоннеля «Сэйкан», соединяющего острова Хонсю и Хоккайдо, длина которого 53,85 км. А самым длинным в мире является Готардский железнодорожный тоннель в швейцарских Альпах - 57 км.

Неофициальный праздник - Международный день против диеты.

Именины у Анатолия, Александры, Георгия и Ивана.

7 мая

Четверг тоже «отдыхает» от официальных международных праздников. Тем не менее, день наполнен историческими памятными датами. Так, в 1663 году в центре Лондона открылся Королевский театр. Через девять лет он сгорел, но был вновь возведен на своем нынешнем месте на Друри-лейн. Ныне это старейший театр Англии.

В 1887 году американец Томас Стивенс завершил первое кругосветное путешествие на велосипеде, проехав 13 500 миль и пробыв в пути более трех лет.

В 1927 году была основана бразильская авиакомпания VARIG — крупнейшая на сегодняшний день в Латинской Америке.

В 1941 году легендарный джазовый оркестр Гленна Миллера записал одну из самых популярных своих мелодий «Chattanooga Choo Choo». После гибели в авиакатастрофе Миллера в 1944 году оркестр носит его имя и существует по сей день. К слову, след самолета затерялся где-то над Ла-Маншем. Ни тело Миллера, ни остатки лайнера не были найдены. В 1999 году появилась версия, что самолет, на котором Гленн Миллер летел во Францию, стал жертвой бомб, сброшенных в Ла-Манш эскадрильей британских ВВС.

В 1946 году в Токио была основана компания «Токио цусин когё» («Токийская компания телесвязи»), впоследствии «Сони».

В 1954 году США, Франция и Англия ответили отказом на предложение СССР войти в состав НАТО.

В 1956 году министр здравоохранения Великобритании отказался начать кампанию по борьбе с курением, заявив, что он лично не убежден в его вреде.

В 1997 году компания Intel официально представила микропроцессор Pentium II.

В 1997 году на Каннском кинофестивале прошла премьера фильма Люка Бессона «Пятый элемент».

Неофициальные праздники - День распахнутых окон, Всемирный день пароля и День Весак.

Именины у Елизаветы, Леонтия, Алексея, Сергея, Валентина и Николая.

8 мая

24 ноября 2004 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения, посвященными памяти жертв Второй мировой войны. Признавая, что государства-члены могут иметь свои Дни победы, освобождения и празднования, ООН предложила всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти дня как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны. В эти дни во многих европейских странах, кого коснулись ужасы и боль Второй мировой войны, проходят различные памятные мероприятия - торжественные собрания, встречи с ветеранами и их чествование, смотры исторической военной техники, реконструкции некоторых битв и, конечно же, возложение цветов и венков к Вечному огню и могиле Неизвестного солдата...

Еще 8 мая - Всемирный День Красного Креста и Красного полумесяца. Он учрежден в честь швейцарского бизнесмена, общественного деятеля и гуманиста Жана Анри Дюнана, который родился в этот майский день. В середине 19 века по инициативе Дюнана впервые стали создаваться группы добровольцев, которые оказывали помощь раненым на полях сражений. А в 1863 году по его же инициативе была созвана конференция, положившая начало международному комитету Красного Креста. Официально название Международный Красный Крест было утверждено в 1928 году на 13-й международной конференции в Гааге. Тогда же был принят устав организации, который изменялся впоследствии в 1952 и 1965 годах. А впервые День Красного Креста был отмечен в 1948 году. Официальное название Дня со временем менялось, «Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца» он носит с 1984 года. На 25-й международной конференции Красного Креста, состоявшейся в октябре 1986 года, было утверждено новое название организации — Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца.

В этот день в 1541 году испанский конкистадор и путешественник Эрнандо де Сото открыл реку Миссисипи.

В 1794 году по обвинению в коррупции был казнен французский ученый, «отец» современной химии Антуан Лавуазье.

В 1886 году впервые была произведена Coca-cola - напиток, созданный доктором Джоном Пембертоном.

В 1898 году завершилось одиночное кругосветное плавание Джошуа Локама на шлюпке «Спрэй».

В 1902 году произошло извержение вулкана Мон-Пеле (Мартиника), приведшее к гибели около 20 000 человек.

В 1945 году в пригороде Берлина Карлсхорсте был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне.

В 1950 году обложку нового номера французского журнала для женщин «Elle» украсила фотография 15-летней Бриджит Бардо. Она являлась одним из секс-символов 1950—1960-х годов. Сейчас этой французской киноактрисе, певице, фотомодели и писательнице 85 лет. С начала 1970-х — она является активисткой движения за права животных, основательницей и главой фонда защиты животных «Фонд Бриджит Бардо».

В 1962 году в столице Великобритании прекратили ходить последние троллейбусы.

В 2003 году произошел трагический случай с военно-транспортным самолетом «Ил-76» в Конго, перевозившим конголезских военных. Из-за открывшегося грузового люка на высоте 2200 метров более 120 человек оказались за бортом судна.

В 2004 году немецкой полицией был арестован 18-летний создатель компьютерного вируса Sasser.

Неофициальные праздники - День рождения напитка «Кока-Кола» и День перешагивания через ступеньку.

Именины у Марка, Сильвестра, Сергея и Василия.

9 мая

В субботу - второй из двух Дней памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны.

В Украине - День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В 2015 году в рамках декоммунизации Верховная Рада приняла закон об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, который установил 8 мая Днем памяти и примирения, а вместо советского праздника День победы был установлен День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который ежегодно отмечается 9 мая. Символом этого дня стал красный мак, а лозунгом – «1939-1945. Помним. Побеждаем». Мемориальные мероприятия в этот день отличаются от Дня победы советского образца тем, что акцент делается не на праздновании, а на чествовании памяти жертв Второй мировой.

В 1502 году Христофор Колумб с небольшой флотилией из четырех суден и экипажем в 150 человек отплыл из Кадиса в свое последнее, четвертое, путешествие в Америку.

В 1832 году 15 вождей индейцев семинолов подписали договор о продаже их земли во Флориде правительству США и уходе индейцев за реку Миссисипи.

В 1907 году американка Анна Джарвис начала свою национальную кампанию по учреждению празднования Дня матери в США.

В 1926 году американский пилот Флойд Беннетт и известный полярный исследователь Ричард Берд в роли штурмана на трехмоторном самолете конструкции Антона Фоккера первыми пролетели над Северным полюсом Земли, потратив на это 15 часов 30 минут.

В 1958 году в Сан-Франциско (в этом городе разворачивается действие) состоялась премьера фильма Альфреда Хичкока «Головокружение» с Джеймсом Стюартом и Ким Новак в главных ролях. Это - одна из лучших работ режиссера, которая регулярно попадает в сотню лучших фильмов в любых опросах кинокритиков и любителей кино.

В 1967 году легендарный боксер Мохаммед Али лишился титула чемпиона мира в тяжелом весе среди профессионалов советом WBA (Всемирной боксерской ассоциации) после выдвинутого против него обвинения в отказе служить в армии США.

Неофициальные праздники - Всемирный день танца живота, День уличных музыкантов, Всемирный день справедливой торговли, Всемирный день мигрирующих птиц и День Европы.

Именины у Василия, Глафиры, Степана, Петра, Ивана и Николая.

10 мая

В воскресенье нет международных праздников, но день ознаменован значимыми датами. Так, в 1503 году испанский мореплаватель Христофор Колумб в своей четвертой и последней экспедиции в Новый Свет открыл Каймановы острова. Теперь это процветающий офшор и центр карибского туризма. Первоначально испанцы называли их «Лас-Тортугас» - «Черепашьи острова», из-за обилия этих пресмыкающихся и на суше, и в водах. Но позже оказалось, что крокодилов там гораздо больше, и острова переименовали. С 1523 года они наносились на мореходные карты под названием «Lagartos», что означает «аллигаторы» или «большие ящерицы». Наименование «Каймановы острова» использовалось с 1530 года. По одной из версий, оно появилось, когда европейские путешественники, увидев там крупных игуан, приняли их за крокодилов-кайманов. С тех пор название Каймановы острова прижилось. В 1670 году, согласно Мадридскому договору, контроль над островами был официально передан Британии, которая управляла ими через губернатора на Ямайке. После приобретения Ямайкой независимости в 1962 году, жители Каймановых островов выразили желание остаться под опекой Великобритании. Именно с этого времени там началось бурное развитие офшорного сектора. Сейчас острова славятся современной туристической инфраструктурой, прекрасными пляжами с белым песком и идеальными условиями для дайвинга, яхтинга и серфинга. Ежегодно острова посещают более 2 миллионов туристов.

В 1811 году в Англии были введены бумажные деньги.

В 1854 году попал в шторм и затонул парусник «Lady Nugent». Погибло более четырехсот человек.

В 1869 году состоялось торжественное открытие Первой трансконтинентальной железной дороги США

В 2008 году активизировался крупнейший вулкан Европы — Этна. Последнее крупное извержение было в 2001 году, а также в ноябре 2007 года.

Неофициальные праздники - Международный день матери и День девяти жизней.

Именины у Семёна, Марии, Николая, Степана, Ивана, Петра, Анастасии, Сергея и Павла

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная