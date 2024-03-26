Штраф могут взыскать принудительно, предупредил эксперт.

Продолжается мобилизация в Украине, и военнообязанным, которые не явились в территориальные центры комплектования по повестке для уточнения сведений или прохождения военно-врачебной комиссии, грозит штраф 3 400 - 5 400.

Такие штрафы предусмотрены в Кодексе Украины об административных правонарушениях (ст. 210-1), рассказал адвокат Владислав Мартынчук в комментарии "РБК-Украина". Эксперт предупредил, что, если человек не заплатит штраф добровольно, то его могут взыскать принудительно.

"...Также сведения о лице могут быть внесены в Единый реестр должников, что влечет невозможность заключать любые сделки по отчуждению принадлежащего должнику недвижимого имущества", - отметил собеседник.

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По словам эксперта, о том, что был наложен штраф, можно узнать несколькими способами, в частности, гражданин или адвокат могут обратиться с запросами в соответствующий ТЦК. Мартынчук добавил, что срок ответа на запрос гражданина составляет 30 дней, а на документ от адвоката должны ответить в течение пяти дней.

Мобилизация в Украине 2024 в центре внимания - сегодня это стоит знать

В начале этого года Верховная Рада в первом чтении уже поддержала проект закона о мобилизационных мероприятиях, который подал Кабмин. Сейчас в парламенте рассматривают правки, поданные к документу, их было более 4 тысяч.

Нардеп Дмитрий Разумков утверждает, что в законопроекте прописана мобилизация с 18 лет. В то же время народный избранник, член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Юрий Здебский такое утверждение опроверг.

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