Новый законопроект предусматривает прохождение подготовки и получение военной специальности во время обучения, пояснил Здебский.

Народный депутат Дмитрий Разумков сообщил, что в новом законопроекте о мобилизации есть норма о призыве людей с 18 лет. В то же время нардеп от "Слуги народа", член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Юрий Здебский это опроверг.

В комментарии изданию LIGA.net он отметил, что новый законопроект предусматривает прохождение подготовки и получения военной специальности во время обучения. Однако получающих образование не будут призывать до 25 лет.

"Во-первых, на учет человек становится с 18 лет. За ним смотрят, он проходит медкомиссию. Далее человек должен получить общую базовую военную подготовку. [...] Студентов мы не берем, не призываем. Человек называет срок – и он учится", – пояснил Здебский.

Если же человек нигде не учится, то его "могут взять где-то в воинскую часть или еще куда-то" для подготовки, отметил нардеп. По его словам, в мирное время обучение будет состоять из трех месяцев общей подготовки и двух – по специальности. В военное время оно будет составлять три месяца в целом.

Депутат подчеркнул, что тех, кто прошел подготовку, будут брать на учет, однако не будут призывать до 25 лет.

Мобилизация в Украине: последние новости

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что за два года полномасштабной войны более 8 тысяч мобилизованных так и не были на передовой.

Ранее он заверил, что о снижении возраста, с которого человек может быть призван на военную службу по мобилизации, ниже отметки в 25 лет, речь пока не идет. По его словам, эти дискуссии не инициируются и не ведутся ни на одном уровне.

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