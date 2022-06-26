Посол отметила, что в том районе, где упали ракеты, нет ничего военного и назвала действия РФ убийственной трусостью.

Ночью российские оккупанты обстреляли жилой район Киев, где не было ничего военного.

Об этом посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс написала в Твиттер.

"Киев был обстрелян. Под прицелом - жилой район. Там нет ничего военного. Какая убийственная трусость", - отметила Симмонс.

Как сообщал УНИАН, армия РФ утром 26 июня выпустила 14 ракет по Киеву и области, из-за попадания боеприпаса вспыхнул 9-этажный жилой дом. Погиб один человек, четверо получили ранения.

Сегодня ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразили мнение, что саммит G7 должен ответить санкциями против России после циничного обстрела Киева.

"Российские ракеты поразили жилые кварталы в центре Киева. Сообщения и напоминания к саммиту G7 в замке Ельмау в Германии. Россия сегодня - болезнь, и ее нужно лечить соответственно. Никаких компромиссов и переговоров. Просто блокируйте все, пока военная машина не иссякнет", - подчеркнул литовский политик.

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