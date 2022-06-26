В конце разговора он еще и пожелал оккупантам, которые ударили по жилому дому, "мягкой посадки".

Белорусские активисты опубликовали фрагмент переговоров российского диспетчера и пилотов бомбардировщика, выпустившего ракеты по Киеву.

Аудио появилось в Telegram-канале "Беларускі Гаюн".

Во время переговоров пилот отчитался о пусках ракет, а также поблагодарил за прикрытие. Диспетчер в ответ похвалил экипаж за бомбардировки мирных украинцев.

"Наблюдали, красиво! Мягкой посадки", - сказал диспетчер.

Враг ударил ракетами по Киевщине: что известно

Как сообщал УНИАН, утро 26 июня началось неспокойно. Жители Киева услышали несколько взрывов. Впоследствии информацию об этом подтвердил мэр столицы Виталий Кличко.

Под вражеский обстрел попал Шевченковский район столицы. В ГСЧС заявили о пострадавших и подтвердили пожар в многоэтажке.

Впоследствии стало известно, что одну ракету ПВО сбила на Киевщине. Ее остатки упали на окраинах одной из деревень, пострадавших нет.

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