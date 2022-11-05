В вагоне есть служебное купе для персонала, там есть и кухня.

Во время, когда не работают аэропорты, не летают самолеты, а автомобилем или долго, или невозможно добраться, железная дорога для всех нас становится едва ли не единственной спасительной артерией. И именно по железной дороге сейчас в Украину прибывают с важными миссиями в Украину.

Как говорится в сюжете ТСН, президенты, премьеры, министры и мировые звезды едут в нашу страну в вагонах-салонах, это будто 5-звездочные отели на рельсах.

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Так, в вагоне есть служебное купе для персонала, там есть и кухня. Для охраны VIPов тоже есть отдельное купе. Обустроена и просторная переговорная комната, спальня для почтенного гостя и душ с туалетом.

Когда официальные лица все это видят, говорит проводница Татьяна, им аж дыхание перехватывает. "Они в восторге", - рассказывает она.

Салоны-вагоны - это еще наследство Советского Союза. Роскошные апартаменты на рельсах доступны для тех, кто готов заплатить 20 тысяч гривень за весь вагон в одну сторону по направлению Киев-Львов.

Кто приезжал в Украину поездом УЗ во время полномасштабной войны

9 апреля премьер-министр Великобритании совершил визит в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Как стало известно, Джонсон приехал в Киев поездом из Польши.

16 июня канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев впервые с начала полномасштабной войны поездом УЗ.

25 октября президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера поблагодарили в поезде "Укрзализныци "за предоставленные Украине системы ПВО "IRIS-T" букетом с ирисами. "Концентрация ирисов на фото в купе нашего утреннего дипломатического поезда не случайна: любовь к ирисам у нас у всех общая, что поделаешь", - поделились в пресс-службе УЗ.

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