Украинцы в соцсетях взорвались мемами о таком трио европейских лидеров. Сравнивали лидеров стран, в частности, с трио комических антигероев, мелких правонарушителей из советского кинематографа - Трусом, Балбесом и Бывалым. Сравнивали и со школьниками-экспертами из популярного мема.
Подмечали и анекдотичность ситуации.
Как сообщали в "УЗ", Шольц, Макрон и Драги направлялись в Украину поездом "Укрзализныци".
Пользователи соцсетей взялись угадывать, какие особенности путешествий по украинской железной дороге остались за кадром. Шутили и о наборе ароматной еды и алкоголя, и о давке в плацкарте.
Не обошли пользователи соцсетей и тему "газовой иглы".
Также украинцы массово "подсаживали" в вагон лидеров европейских стран пассажиров. В частности, главу Николаевской ОВА Виталия Кима, российского президента Владимира Путина, и даже того парня, который не заметил Анджелину Джоли во время ее визита во Львов.
Шутили и о том, что европейцы, наверняка, быстро адаптируются к новым украинским реалиям и будут искать возможность через свои контакты в России отменять воздушные тревоги.
Было у украинцев и свое видение того, чем именно лидеры европейских стран будут заниматься в Украине.
Шольца, к примеру, пользователи соцсетей советовали приветствовать так же любезно, как регулярно Германия поставляет Украине помощь.
Как сообщал УНИАН, Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис посетили Ирпень. Они осмотрели разрушенный российскими оккупантами город и ознакомились с планами его восстановления.
Президент Франции Эммануэль Макрон после посещения разрушенного российскими войсками города Ирпень заявил, что Украина должна быть способной одержать победу в войне.