16 июня канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев впервые с начала полномасштабной войны.

Украинцы в соцсетях взорвались мемами о таком трио европейских лидеров. Сравнивали лидеров стран, в частности, с трио комических антигероев, мелких правонарушителей из советского кинематографа - Трусом, Балбесом и Бывалым. Сравнивали и со школьниками-экспертами из популярного мема.

Подмечали и анекдотичность ситуации.

Как сообщали в "УЗ", Шольц, Макрон и Драги направлялись в Украину поездом "Укрзализныци".

Пользователи соцсетей взялись угадывать, какие особенности путешествий по украинской железной дороге остались за кадром. Шутили и о наборе ароматной еды и алкоголя, и о давке в плацкарте.

Не обошли пользователи соцсетей и тему "газовой иглы".

Также украинцы массово "подсаживали" в вагон лидеров европейских стран пассажиров. В частности, главу Николаевской ОВА Виталия Кима, российского президента Владимира Путина, и даже того парня, который не заметил Анджелину Джоли во время ее визита во Львов.

Шутили и о том, что европейцы, наверняка, быстро адаптируются к новым украинским реалиям и будут искать возможность через свои контакты в России отменять воздушные тревоги.

Было у украинцев и свое видение того, чем именно лидеры европейских стран будут заниматься в Украине.

Шольца, к примеру, пользователи соцсетей советовали приветствовать так же любезно, как регулярно Германия поставляет Украине помощь.

Как сообщал УНИАН, Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис посетили Ирпень. Они осмотрели разрушенный российскими оккупантами город и ознакомились с планами его восстановления.

Президент Франции Эммануэль Макрон после посещения разрушенного российскими войсками города Ирпень заявил, что Украина должна быть способной одержать победу в войне.

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