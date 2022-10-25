Штайнмайер прибыл в Киев с необъявленным визитом.

Президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмайера поблагодарили за предоставленные Украине системы ПВО "IRIS-T" букетом с ирисами.

Об этом пишет "Укрзализныця".

"Концентрация ирисов на фото в купе нашего утреннего дипломатического поезда не случайна: любовь к ирисам у нас у всех общая, что поделаешь", - поделились в пресс-службе компании.

Отдельно немецкий журналист Маттиас Дейс выставил в Twitter фото листовок, переданных Штайнмайеру по пути в Киев.

На открытках изображен все тот же комплекс "IRIS-T" с надписью: "Спасибо за немецкую поддержку".

Штайнмайер в Украине

Штайнмайер прибыл в Киев с необъявленным визитом. Федеральный президент намеревался посетить Украину еще в апреле, но украинские власти тогда отклонили его запрос из-за связей главы ФРН с Россией.

Поставки IRIS-Т в Украину: что известно

10 октября Германия объявила, что в ответ массированный ракетный удар по городам Украины со стороны Российской Федерации в Украину отправили первую из четырех систем ПВО IRIS-T. Остальные будут переданы в 2023 году.

Предоставленный Берлином зенитно-ракетный комплекс IRIS-T был успешно интегрирован в систему противовоздушной обороны Украины и продемонстрировал первые результаты работы.

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