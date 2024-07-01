Для людей должна быть альтернатива, если они не смогут выполнять то, на что учились при подготовке.

В Украине должна быть компетентная мобилизация, которая гарантирует будущему рекруту получение профессиональной подготовки и привлечение в подразделение специального назначения, где он будет применяться непосредственно на том средстве, на которое он учился. Об этом сказал командир 28-й Отдельной механизированной бригады Роберт "Мадьяр" Бровди в интервью "Армия TV".

Он отметил, что компетентная мобилизация дает возможность "взбодрить в армию" всех тех, кто за 2,5 года так и не смог вступить в ряды Сил обороны. "Но их совесть мучает или обстоятельства - бегающие ТЦКашники с повестками, или невозможность выезда за границу, или достижения возраста призывного и заставляет покрутить головой и изучить вопрос и попробовать найти себе применение в армии по уровню собственных знаний и компетенции. А не под совок загребание всех в учебные центры, а затем закрытие ими дыр нехватки личного состава в подразделениях", - отметил "Мадьяр".

Он рассказал, что компетентная мобилизация позволяет гарантировать будущему рекруту применение его по назначению в момент после прохождения базовой военной подготовки, получения профессиональной подготовки и привлечения в подразделение специального назначения, где он будет применяться непосредственно на том средстве, на которое он учился.

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"Мадьяр" отметил, что в его подразделении удвоен численный состав батальона именно благодаря соблюдению правил компетентной мобилизации.

"У нас нет рекрутинговой службы, она не предусмотрена в батальоне, потому что времени нет - работаем сейчас на трех полосах. Но есть общая база, в которую каждый из командиров в свободное от службы время заглядывает и отбирает себе специалистов. Затем мы берем, фактически в ручном режиме, и проводим того рекрута за руку в военкомат, к прохождению комиссии ВВК, к направлению его в учебный центр с четким предписанием о возвращении его нам в подразделение. Это первый уровень соблюдения заказчиком по отношению к рекруту утверждения о компетентной мобилизации - мы защищаем своего будущего бойца от того, чтобы он по дороге где-то не встрял, не пропал и его не перехватили", - рассказал "Мадьяр".

По его словам, после этого происходит получение профессиональной подготовки и слаживание. При этом добавил, что до момента слаживания и выхода на позиции подразделение находится в зоне риска, ведь человек в силу своих физиологических особенностей не может быть уверен в способности выполнения боевых задач именно в условиях, в которых он окажется. В таком случае надо иметь возможность предложить человеку что-то альтернативное, если он вдруг оказался неспособным выполнять боевые задачи, а в него уже инвестировали 3-4 месяца времени и средства.

"Он учился - занимал место, его государство кормило, мы его оснащали, учили, слаживали. А потом он вдруг испугался, работая возле миномета калибра 82. Нельзя за это наказывать. Надо дать альтернативную площадку", - подчеркнул он. При этом отметил, что эта компетентная мобилизация сейчас в редакции "Птиц Мадьяра" будет по другому реализована в рамках созданного отдельного полка.

"В конце концов нас услышали в руководстве Минобороны и Генштаба и все наши предложенные внесения в структуру службы и подразделения, кроме непосредственно ударных и разведывательных, были выслушаны и интегрированы", - отметил "Мадьяр".

Мадьяр также высказался о принудительной мобилизации

Как сообщал УНИАН, "Мадьяр" отмечал, что вряд ли удастся качественно улучшить проблему нехватки личного состава в армии, загоняя туда силой тех, кого поймали у берега Тисы, условно говоря, "в тайнике или в юбке". По его словам, война динамично становится высокотехнологичной и даже можно в рамках компетентной мобилизации, привлекать ребят даже из Киева, чтобы работать, на расстоянии.

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