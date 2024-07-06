Известно, что в мирное время эту процедуру нужно было осуществлять раз в 5 лет.

Спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин заявил, что сейчас военнообязанные украинцы должны проходить военно-врачебную комиссию раз в год. По его словам, такая норма действует во время военного положения.

Во время эфира телемарафона журналист спросил спикера, как часто нужно перепроходить ВВК, даже если человека уже до этого признавали годным к службе.

"ВВК во время военного положения надо проходить раз в год и об этом надо помнить, потому что в мирное время - раз в 5 лет такая норма действует, но сейчас мы, к сожалению, живем в условиях войны, которая продолжается", - подчеркнул Лазуткин. Видео дня

Прохождение ВВК в Украине - последние новости

Ранее председатель ВВК Деснянского диагностического центра Евгений Шевчук рассказал, как можно подготовиться к прохождению военно-врачебной комиссии. Известно, что для прохождения ВВК и подтверждения проблем со здоровьем подойдут не только оригиналы медицинских документов, но и их копии или даже фото в телефоне.

"На сегодня нотариально заверять копии медицинских заключений для ВВК не нужно. Только если военно-врачебная комиссия проводится в штатных ВВК дистанционно. А так мы делаем с фото ксероксы и добавляем. Если медицинские заключения, консультации и обследования были, например, полгода назад, можем отправить человека на дообследование, чтобы проверить его состояние сейчас", - объяснил врач.

В свою очередь адвокат Елена Воронкова рассказала, кого могут признать пригодным среди мужчин с инвалидностью. По ее словам, условия медосмотра стали более строгими.

"Основной нюанс - это то, что по сравнению с 2022 и 2023 годами сейчас значительно более строгие условия прохождения медосмотра. Уже неоднократно выявляли, что при любом намеке на несоответствие диагноза или альтернативной трактовки диагноза лицо автоматически признают "годным" к прохождению военной службы", - отметила Воронкова.

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