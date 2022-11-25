После отсутствия воды сначала стоит провести ее спуск.

В Киеве уже восстановили водоснабжение. После массированной ракетной атаки 23 ноября без воды осталась вся столица, однако коммунальщики приложили максимум усилий, чтобы ликвидировать последствия атаки рашистов.

В КГГА уже сообщили как использовать воду после длительного отключения. Отмечается, что в Киеве вода соответствует нормам, однако специалисты советуют сначала провести ее спуск.

"В столице осуществляются все необходимые мероприятия для очистки воды, подаваемой в водопровод. Однако, учитывая ее длительное отсутствие и состояние сетей, специалисты Госпродпотребслужбы все же советуют обращать внимание на прозрачность и запах воды и сообщать в случае отклонений", - говорится в сообщении.

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Так, для использования воды централизованного водоснабжения после длительного отключения сначала нужно:

провести спуск воды;

налить немного воды в прозрачную посуду и визуально оценить ее цвет. Стоит обратить внимание на то, есть ли у нее посторонние запах и примеси;

если в воде имеются выраженные признаки загрязнения, такие как непривычный цвет, посторонний запах или примеси, употреблять ее нельзя.

"Специалисты также рекомендуют использовать средства для фильтрования воды в соответствии с инструкцией производителя и чаще проводить осмотр фильтрующих элементов. Кроме того, Госпродпотребслужба советует минимизировать употребление сырой воды. Использовать кипячение как дополнительную меру обеззараживания питьевой воды", - добавили в КГГА.

Последствия ракетной атаки в Киеве: что известно

23 ноября, после массированной ракетной атаки РФ по Украине, поставки воды приостановили во всем Киеве. В столице ракета попала в объект инфраструктуры, поэтому в городе также экстренно отключили свет. 24 ноября в КГГА сообщали, что в то время в Киеве находились без электроэнергии 70% домов.

После этого мэр города Кличко призвал горожан готовиться к "худшему сценарию" отключения электроэнергии во время низких температур. Он также сообщил, что в Киеве готовятся к частичной эвакуации населения.

25 ноября стало известно, что половина Киева работает в режиме аварийного отключения света. Между тем водоснабжение восстановлено полностью, но у некоторых потребителей все еще может наблюдаться пониженное давление воды.

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