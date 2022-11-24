Часть людей может переехать в пригород Киева: детские дома, дома престарелых, заявил Кличко.

Из Киева на зиму могут вывезти некоторые группы населения.

Такое заявление сделал мэр столицы Кличко в интервью немецкому Bild, отметив, что о полномасштабной эвакуации речь не идет.

"Мы рассматриваем возможность того, что часть людей может переехать в пригород Киева: детские дома, дома престарелых. Назвать эвакуацией это нельзя, а вот временный переезд некоторых групп населения мы рассматриваем. Но сейчас речи об этом не идет. Но нам нужно иметь разные сценарии действий", – заявил он.

Кличко призвал горожан готовиться к "худшему сценарию" отключения электроэнергии во время низких температур.

Также мэр Киева призвал Германию оказать Украине гуманитарную поддержку: передать генераторы, теплую одежду и другие необходимые вещи в дополнение к вооружениям для обороны.

Ситуация в Киеве после атаки России 23 ноября

Напомним, 23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего российские войска выпустили около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено.

Под ударом оказались Киев и несколько областей.

После атаки Киев остался без водоснабжения, также во многих районах столицы пропало электричество.

Сообщалось, что по состоянию на 17:20 24 ноября 70% жилого фонда Киева находится в режиме аварийного отключения электроэнергии, водоснабжение во всех районах столицы восстановлено.