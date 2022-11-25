По данным КГВА, водоснабжение восстановлено полностью, но у некоторых потребителей все еще может наблюдаться пониженное давление воды.

По состоянию на 8: 30 утра 50% жилищного фонда Киева работает в режиме аварийного отключения электроэнергии. Об этом в своем Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.

"50% жилого фонда города работает в режиме аварийного отключения электроэнергии. Водоснабжение в Киеве восстановлено полностью. Однако у некоторых потребителей все еще может наблюдаться пониженное давление воды, особенно верхние этажи многоэтажек, которые обесточены. В ближайшее время ожидаем стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что теплоснабжение в городе восстанавливается, а аварийные бригады работают в усиленном режиме.

Видео дня

Относительно мобильной связи в КМВА отмечают следующее: "Функционирование сетей всех мобильных операторов напрямую зависит от электроснабжения. Как только энергосистема стабилизируется – связь появится во всех районах Киева".

Обстрел Киева 23 ноября и его последствия

23 ноября россияне нанесли массированный ракетный удара по Киеву и Украине. По последним данным, жертвами атаки стали 7 горожан.

В столице после обстрела начались проблемы с водой, светом и отоплением.

Вчера мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве полностью восстановили водоснабжение, но кое-где давление воды понижено.

Как сообщал УНИАН, вечером 24 ноября в ДТЭК сообщили, что в Киеве свет будут включать на 2-3 часа к увеличению объема электроэнергии, которая будет поступать в столицу.

Вас также могут заинтересовать новости: