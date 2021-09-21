Во втором сезоне "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" телеведущий покажет, как, путешествовать на поезде в стиле "Восточного экспресса".

Скоро на 1+1 стартует второй сезон его авторского проекта "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", в котором телеведущий покажет новые места для путешествий на карте родной страны.

В новых выпусках телезрители увидят отдых на любой вкус и кошелек - от уровня класса люкс до бюджетных путешествий, а география маршрутов Дмитрия Комарова будет охватывать и горы, и морское побережье.

Читайте такжеВ новом выпуске "Путешествуй Украиной с Дмитрием Комаровым" показали, как добывают "белое золото" Карпат (видео)"В новом сезоне более детально будем изучать Карпаты, где у мольфаров узнаем будущее Украины, и побываем на грандиозных праздниках вместе с гуцулами. Покажем, как по-новому можно провести выходные в Одессе. Варианты отдыха на любой вкус и кошелек. Кроме бюджетного отдыха, покажем варианты, как поехать в украинскую столицу юмора с шиком... Покажем, как совершенно бесплатно питаться во время путешествия в "жемчужине у моря", Одессе. Будет и экстрим", - поделился путешественник.

Комаров рассказал, что после выхода предыдущих выпусков "Мандруй Україною" выросла популярность локаций, на которых он побывал: туристы "атаковали" гуцульскую сыроварню возле Верховины, соляные шахты в Донецкой области, Вилково.

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Автор: Ольга Робейко