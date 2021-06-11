В финальной серии сезона Дмитрий Комаров станет пастухом, узнает древние традиции гуцулов-сыроделов и раскроет секреты производства эксклюзивных карпатских сыров.

13 июня в 10: 50 на» «1+1» выйдет новый выпуск «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим», в котором главный путешественник страны покажет самый загадочный и самобытный регион Украины - Карпаты - и узнает, как добывают украинское «белое золото».

Как сообщает пресс-служба «1+1», начал путешествие Дмитрия Комарова с самого высокогорного города Украины - Рахова. Казалось бы неприметное местечко на самом деле имеет много уникальных особенностей. Кроме того, что оно расположено выше любого другого населенного пункта Украины, здесь еще и самый большой перепад высот: самая низкая улица расположена на высоте 400 метров, а самая высокая - на 1200 метров над уровнем моря.

Но о главной особенности говорит неприметный символ на обочине дороге неподалеку от Рахова. Это стела, которая обозначает, что здесь находится географический центр Европы. Более 130 лет назад географы Австро-Венгрии взяли все крайние точки Европы, включая острова, и провели линии. Точкой, где эти линии пересеклись, стал поселок Деловой в Закарпатской области. Несмотря на то, что на звание «центра Европы» претендует несколько городов в зависимости от методов расчета, «украинский» центр является особым: люди верят, что он исполняет желания. Поэтому бросают здесь на удачу монетки и, касаясь «пупа Европы», обязательно загадывают желание.

Отсюда Дмитрий Комаров отправится высоко в горы, чтобы найти украинское «белое золото» и познакомиться с культурой гуцулов. Добраться до месторождения «белого золота» непросто. Нужно преодолеть сложные карпатские дороги. Это возможно сделать только пешком, на лошадях, местных вездеходах или на багги. Многие назовут эти места бездорожьем, но на самом деле именно так выглядит обычная сельская дорога в Карпатах. Команда «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим» отправится в горы на багги и покажет, что такое «карпатский экстрим».

«Хочу отметить важный момент для всех, кто захочет приехать в Карпаты и покататься на багги или в джип-тур. Уточняйте у организаторов, будет ли путешествие по дорогам или нет. Ни в коем случае нельзя ездить по заповедной территории, нельзя портить те места, где не ездят машины. Обычных сельских дорог в лесу вам будет достаточно, чтобы получить незабываемые впечатления», - говорит Дмитрий Комаров.

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Дороги здесь - еще не самое страшное. В случае аварии на местных мостах, машинам необходимо проезжать горные реки вброд или ехать в объезд. Дмитрий Комаров со съемочной группой стал свидетелем ситуации, когда под лесовозом сломался мост. Команде пришлось преодолевать реку вброд.

Преодолев сложный путь, команда проекта доберется до главной цели своего путешествия - места рождения «белого золота Карпат». Это не подземные самородки или благородный металл, а гуцульский сыр, который изготавливают только здесь. Такие сыры не найдешь даже в самых дорогих столичных супермаркетах. Кроме того, их нельзя сделать в городе. Эти эксклюзивные сыры изготавливают только высоко в горах, где нет заводов и предприятий, животные едят только самую лучшую пищу и дают экологически чистое молоко.

Карпатские сыры производят в небольшом доме посреди долины по старинному рецепту.

Древняя профессия сыроделов сохранилась только благодаря гуцулам, а сейчас постепенно исчезает. Таких сыроварен осталось единицы: в конце 90-ых в этих районах их было около 80. А сейчас количество сократилось до 12 и ежегодно на одну традиционную сыроварню становится меньше. Но их все еще можно увидеть и посетить в окрестностях пгт Верховина, которую Дмитрий Комаров называет одним из самых перспективных туристических направлений Карпат.

«Верховина - отправная точка большинства туристических маршрутов. Здесь компактно расположены главные туристические магниты нашего горного региона. Если вы хотите изучить Карпаты, то мы рекомендуем начинать именно здесь», - говорит Дмитрий.

Гуцульские пастухи изготавливают карпатскую брынзу, будз, вурду. Они живут на полонинах по несколько месяцев в теплое время года и ежедневно работают на сыроварне. Интересно, что этой работой занимаются только мужчины. Пастухи зажигают костер - местный «Вечный огонь», который горит в домах на полонинах с весны до осени. Если костер гаснет, это считается плохой приметой, поэтому у пастухов есть человек, который ежедневно контролирует огонь.

Дмитрий Комаров присоединится к пастухам, чтобы познать все секреты производства эксклюзивных карпатских сыров. Он узнает древние традиции сыроделов и покажет, как проходит их рабочий день.

«В начале, увидев всю эту красоту, мне показалось, что работа пастуха - это сплошной релакс. Но на самом деле это очень тяжелый труд. После этого дня я буду относиться по-другому к домашнему молоку и бабушкам на базаре. Это адский труд», - поделился своими впечатлениями ведущий.

Утро его начинается с древнего гуцульского ритуала, который слышит вся округа. Затем мужчины приступают к доению животных. Дмитрий Комаров лично испытает на себе все особенности профессии сыродела и попытается доить овец. Чем это закончится и сколько молока удастся собрать ведущему, телезрители увидят в новой программе.

Еще одним эксклюзивом выпуска станет кулинарный мастер-класс гуцульской кухни от опытного грибника Юрия Соломченко. Он поделится уникальным рецептом карпатской ухи и расскажет, зачем в нее погружают угли.

Путешествие в загадочные Карпаты станет последней серией первого сезона проекта. В своих социальных сетях Дмитрий Комаров заявил, что зрителей ждет второй сезон «Мандруй Україною».

«Предупреждая вопрос, сразу говорю - будет второй сезон», - сообщил ведущий.

Сколько этапов производства у Карпатского сыра и почему его нельзя купить в украинских супермаркетах-смотрите в финальном выпуске «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим» в воскресенье, 13 июня, в 10:50 на «1+1».

Предыдущие выпуски «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим»

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Автор: Марина Григоренко