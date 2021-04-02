По задумке, рудник №1 ГП "Артемсоль" должен стать настоящей сокровищницей для любителей оригинальных фото.

В старейшей соляной шахте Донбасса, которая функционирует уже около 140 лет, уже в апреле 2021 года для посетителей откроют новый туристический маршрут "Тайны подземного соляного мира".

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Как сообщается на странице Государственного агентства развития туризма (ДАРТ) в Facebook, рудник №1 ГП "Артемсоль" должен стать настоящей сокровищницей для любителей оригинальных фото: здесь есть и зоны со световыми эффектами, и прозрачные монокристаллы, и многотонная соляная глыба-трибуна, и соляные барельефы и скульптуры. На глубине 200 метров здесь также расположен музей соледобычи с ценными экспонатами и церковный музей, который является настоящей изюминкой маршрута.

"Такие места стоят того, чтобы о них знали и местные жители, и украинцы из других регионов, и даже иностранцы. Чтобы знали и посещали. При правильном подходе соляные шахты могут стать одним из символов Донбасса, а соляной туризм – важной статьей дохода и предприятия, и области", - комментирует глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

При этом он убежден, что соляные шахты также могут стать и местом для лечебно-оздоровительного туризма, ведь микроклимат соляных пещер благотворно влияет на организм человека.

Кроме того, в ГП "Артемсоль" сообщают, что уже в этом году планируют запустить еще один интерактивный маршрут со световым и звуковым шоу.

Напомним, ранее мы рассказывали, как Германия смогла дала второй шанс заброшенным шахтам и заводам благодаря туризму, развивая индустриальный туризм.

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Автор: Марина Григоренко