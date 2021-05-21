Уникальные места Причерноморья: Дмитрий Комаров покажет, где в Украине попробовать уху по древнему рецепту, съесть один из самых популярных деликатесов в мире и раскроет секреты о. Змеиный

В воскресенье, 23 мая, в 10:50 на телеканале «1+1» выйдет новый выпуск программы «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим», в котором Дмитрий Комаров будет исследовать необычные места Причерноморья. Он покажет, где в Украине есть самые дорогие деликатесы в мире, как живут старообрядцы и что водится в украинской Амазонке.

Многие знают легендарный город на воде – романтичную Венецию. Но далеко не всем известно, что плавучий город есть и в Украине, недалеко от Одессы – Вилково. Город виноделов, каналов, лодок и рыбаков. Он расположен на 72 рукотворных островах. Именно здесь можно ощутить ту самую атмосферу жизни на воде и неповторимый колорит Причерноморья. Здесь по делам ездят не на автобусах или машинах, а на лодках. Здесь они есть у каждой семьи, притом, на любой вкус и цвет: лодки-автобусы, лодки-такси, а также скоростные и прогулочные лодки.

«Вилково находится в самом сердце Дунайского биосферного заповедника. Огромные территории, на которых строго охраняют редкие виды животных и птиц. Они настолько привыкли к безопасному соседству с людьми, что вы легко можете встретить краснокнижную живность прямо во дворе. Фантастическая природа, Амазонка просто отдыхает. Этот климат мне ближе и роднее. Здесь не так жарко, не так опасно, нет крокодилов, пираний. Это родина моя, здесь ничем не хуже, чем в экзотических странах», - рассказала Дмитрий Комаров.

Взяв местное «такси», команда «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим» отправилась изучать водные улицы города. Это не просто каналы и острова, а настоящее рукотворное чудо, которое создали основатели Вилково своими руками из ила в XVII веке. Этих людей называли липоване. Это община старообрядцев, которые бежали из страны во времена церковного раскола. Липоване поселились в самых труднодоступных местах, чтобы сохранить свои обычаи и стиль жизни. Их дома – это уникальные строения, где летом прохладно, а зимой не холодно.

Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев покажут, как живут липоване сегодня и как сохраняют свои древние традиции. Вместе с местными жителями телеведущий отправится на рыбалку и покажет, какой улов можно поймать в водах местной «Амазонки». Кроме того, Дмитрий Комаров научится варить традиционное блюдо этих мест – «сухую уху». И по вкусу, и по технологии приготовления такая уха очень отличается от привычной украинцам. Это древний рецепт здешних мест. Хозяйка дома раскроет все секреты приготовления этого экзотического блюда старообрядцев.

В свою очередь Дмитрий Комаров порадовал местных жителей экзотическим блюдом, ингредиенты для которого привез из Китая. Телеведущий приготовит суп из крокодила. Как позже признались герои программы, после съемок к ним еще неделю приходило все село посмотреть на лапы приготовленного хищника.

Дальше Дмитрий Комаров отправится на уникальный остров, который имеет большой туристический потенциал, но на данный момент является военным объектом. Это Змеиный остров. Телеведущему предоставили эксклюзивную возможность сделать облет южной границы Украины вместе с представителями государственной пограничной службы на спецтранспорте вертолет МИ-8. Во время таких облетов самые лакомые места для путешествий видны, как на ладони.

Затерянный в Черном море остров был доступен только самым отважным мореплавателям. На морском дне рядом с ним до сих пор лежит затонувшее античное судно «Патрокл» с тысячей амфор на борту. Это место – мечта многих путешественников, археологов и дайверов. Здесь находился древний античный храм, на фундаменте которого построен маяк.

Несмотря на то, что доступ для туристов на остров закрыт, здесь есть музей со старинными артефактами: древнегреческими амфорами, якорями и даже окаменелыми устрицами, которым более 3000 лет.

Интересно, что этот элитный деликатес в наше время выращивается и в Украине. Дмитрий Комаров побывает в уникальном месте – первой в стране устричной ферме, где своими глазами увидит, в каких условиях выращивают один из главных деликатесов в мире.

«Украинские устрицы – это не миф. Еще 3000 лет назад финикийцы и скифы знали, что черноморская устрица особенная. Геродот отмечал их нежный вкус и говорил, что они вкуснее, чем устрицы в его родных местах», - рассказал Дмитрий.

Устрица «растет» приблизительно 16-18 месяцев, прежде чем попадает на стол гурманов. В каких условиях это происходит – Дмитрий Комаров покажет в программе.

Древние традиции липован, чем ценный остров Змеиный для мирового кинематографа и почему устрицы для украинцев до сих пор деликатес - смотрите в новом выпуске «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим» в воскресенье, 23 мая, в 10:50 на «1 + 1».

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Перевод: Иван Бойко