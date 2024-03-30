Ротации в Кабмине планируется реализовать в рамках "перезагрузки власти", говорят источники.

В Кабинете министров вскоре ожидаются кадровые перестановки. Команда президента еще не определилась окончательно относительно кандидатов.

Как сообщает УП со ссылкой на источники, ротации в Кабмине планируется реализовать в рамках "перезагрузки власти", которая началась в феврале со смены руководства украинской армии, а продолжилась в марте перестановками в Совете национальной безопасности и обороны, Службе внешней разведки и Офисе президента.

21-22 марта Зеленский якобы сообщил о кадровых изменениях всем уволенным чиновникам. Источники рассказали, что президент провел встречи с некоторыми уже бывшими членами команды и расспрашивал, какие должности они хотели бы получить.

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В команде президента еще не решили, чем в дальнейшем будет заниматься экс-заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов. В то же время другой уволенный заместитель ОП Алексей Днепров уже вскоре может стать ректором одного из украинских вузов. Увольнение из ОП - личное желание Днепрова.

Увольнение первого помощника президента Сергея Шефира, советников Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова, Олега Устенко, внештатных уполномоченных Натальи Пушкаревой и Алены Вербицкой, по данным издания, так же связано с "перезагрузкой власти".

По информации источников, в ближайшее время Зеленский планирует уволить с должности еще одного заместителя руководителя ОП Андрея Сибигу, который занимается вопросами внешней политики. Он может стать заместителем министра иностранных дел. Вместо Сибиги должность в ОП займет Николай Точицкий.

Кадровые решения президента - актуально

В Офисе президента продолжаются кадровые изменения. В частности, Владимир Зеленский уволил Сергея Шефира с должности своего первого помощника. Соответствующий указ №207/2024 размещен на сайте главы государства.

Также президент уволил трех своих внештатных советников - Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова и Олега Устенко (указы №210-212).

Также уволены уполномоченная президента по делам волонтеров Наталья Пушкарева и уполномоченная по защите прав военнослужащих Елена Вербицкая (указы № 208 и №209).

29 марта Зеленский уво лил двух заместителей главы Офиса президента Андрея Ермака. Так, со своих должностей уволены Андрей Смирнов и Алексей Днепров.

Ранее на этой неделе он уволил с должности секретаря СНБО Алексея Данилова. 29 марта Зеленский подтвердил - Данилов будет представлять дипломатические интересы Украины в Молдове.

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