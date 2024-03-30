Зеленский уволил Сергея Шефира с должности своего первого помощника.

В Офисе президента продолжаются кадровые изменения. В частности, Владимир Зеленский уволил Сергея Шефира с должности своего первого помощника. Соответствующий указ №207/2024 размещен на сайте главы государства. Шефир - давний партнер Зеленского по "Кварталу 95".

Кроме того, Зеленский уволил еще ряд советников и уполномоченных.

Так, президент уволил трех своих внештатных советников - Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова и Олега Устенко (указы №210-212).

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Также уволены уполномоченная президента по делам волонтеров Наталья Пушкарева и уполномоченная по защите прав военнослужащих Елена Вербицкая (указы № 208 и №209).

Сергей Шефир - что о нем известно

Сергей Шефир родился 25 мая 1964 года в Кривом Роге. В 2003 году вместе с братом и Владимиром Зеленским основал свою студию "95 квартал". Шефир является соавтором сценария шоу "Вечерний квартал", а также сценаристом и продюсером. В 2019 году был назначен первым помощником президента Владимира Зеленского.

Кадровые изменения - новости

29 марта Зеленский уволил двух заместителей главы Офиса президента Андрея Ермака. Так, со своих должностей уволены Андрей Смирнов и Алексей Днепров.

Ранее на этой неделе он уволил с должности секретаря СНБО Алексея Данилова. 29 марта Зеленский подтвердил - Данилов будет представлять дипломатические интересы Украины в Молдове.

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