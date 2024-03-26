Вместо Данилова президент Зеленский назначил секретарем СНБО Литвиненко.

Увольнение с должности секретаря СНБО Алексея Данилова - политическое событие дня в Украине, поразившее многих. Почему так произошло, и зачем вместо Данилова президент назначил Литвиненко попытались объяснить в Офисе президента.

Комментарий СМИ дал советник главы ведомства Михаил Подоляк. По его словам, Зеленский говорил, что будет усиливать команду. На разных этапах войны с РФ нужна своя динамизация процессов. Поэтому случай с Даниловым - классическая ротация, сказал он LIGA.net.

"Это обычные кадровые ротации. Президент говорит об этом достаточно много, что он будет усиливать команду, менять команду, потому что мы находимся на соответствующих этапах войны и каждый этап требует динамизации процессов", - пояснил Подоляк.

По его словам, украинцев утомляет рутина в процессах, что наблюдается на третьем году войны. Обществу следует показать стратегическую готовность государства дальше работать в жестком ритме, предлагать инициативы, сказал представитель ОП.

Зеленский сегодня уволил Данилова

Новость об увольнении уже экс-секретаря СНБО Данилова шокировала общество днем. Соответствующие приказы-решения Зеленского появились на президентском сайте. Отметим, что такая кадровая политика - одна из компетенций президента.

Свое решение Зеленский прокомментировал вечером в обращении к украинцам. Он поблагодарил Данилова за работу и намекнул, что его переведут на другое направление. В то же время лидер Украины указал, Литвиненко на новой должности совместит свои новые функции с тем опытом, который приобрел за годы службы руководства в СБУ.

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