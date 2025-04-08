В некоторых случаях мужчинам могут отказать в оформлении паспорта.

Украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые проживают за рубежом, могут получить паспортные документы. Тем не менее для этого им необходимо иметь обновленный военно-учетный документ, сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Отмечается, что для получения паспорта Украины нужно обратиться в обособленный центр ГП "Документ". В МВД подчеркнули, что физически предъявлять военно-учетный документ или "Резерв+" не нужно.

"Процесс проверки статуса воинского учета в реестре осуществляют сотрудники центра. В случае отсутствия записи в реестре, ее будут вносить автоматически", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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В МВД добавили, что если военно-учетные документы недействительны, сотрудник ГП "Документ" должен проинформировать об отказе в оформлении паспорта. В таком случае советуют обратиться в Минобороны.

Получение украинских документов за границей - важные новости

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что Украинским мужчинам упростили оформление паспортов за рубежом. Изменения касаются мужчин в возрасте 18-60 лет, которые за рубежом будут делать себе обычный или заграничный паспорт.

Кроме того, министр национального единства Алексей Чернышев говорил о том, что украинцы за рубежом смогут получить бронирование от мобилизации. По его словам, бронь от призыва в армию можно будет получить дистанционно.

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