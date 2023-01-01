С первого дня полномасштабного вторжения Асан Исенаджиев спасал жизни военных и гражданских.

Среди тех, кто вернулся 31 декабря из российского плена, есть представитель коренного крымскотатарского народа, парамедик с "Азовстали" Асан Исенаджиев. Об этом постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева сообщила на своей странице в Facebook.

"Отважный украинский воин, представитель коренного крымскотатарского народа, парамедик из "Азовстали" Асан Исенаджиев вернулся домой из вражеского плена! С первого дня полномасштабного вторжения он спасал жизни наших граждан — военных и гражданских", - написала она.

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Новый крупный обмен накануне 2023 года

31 декабря состоялся очередной крупный обмен пленными.

Из российского плена вернулись 140 украинцев, в том числе два бойца Вооруженных сил, 15 бойцов Сил теробороны, 22 военнослужащих Нацгвардии, 11 военнослужащих ВМС и 10 ГПСУ. Среди них 132 мужчины и 8 женщин, 22 офицера и 118 сержантов и солдат.

Среди освобожденных сегодня, в частности, защитники Мариуполя – 44, пленные с донецкого направления – 48. Есть освобожденные, которые были взяты в плен на Луганском, Харьковском направлениях, а также в Киевской области. Также обменяны и освобождены двое защитников острова Змеиный и один пленный с Запорожской АЭС.

В сентябре Украина вызволила командиров "Азова".

14 декабря состоялся очередной обмен пленными. В Украине вернулись 64 воина вооруженных сил.

В октябре Украина освободила из русского плена 108 женщин.

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