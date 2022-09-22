Как заверил начальник разведки, "обменный фонд" у Украины есть, он достаточно большой и он растет.

Процесс подготовки вчерашнего обмена пленными и его организация начались еще до успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

В ответ на вопрос журналистов, повлияла ли на переговоры ситуация на фронте, в частности контрнаступление в Харьковской области и захват российских командиров, он сказал, что успешное контрнаступление позволяет пополнить обменный фонд.

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По словам Буданова, "обменный фонд есть, он достаточно большой и он растет".

"А вот по поводу именно этого обмена, то это не имело в принципе никакого отношения. По той причине, что процесс по подготовке этого обмена и сама его организация начались еще до упомянутых событий", - сказал Буданов.

В то же время он добавил, что безусловно, успешное контрнаступление, которое произошло в начале сентября в Харьковской области, усиливает позиции Украины.

Обмен пленными 21 сентября: что известно

21 сентября из русского плена вернули 215 защитников Украины.

Известно, что 200 защитников обменяли на народного депутата, одного из лидеров "ОПЗЖ" и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, который уже дал следствию все возможные показания по делу о госсовет. Также Украина обменяла еще 55 российских пленных.

При этом обмен пленными происходил сразу в четырех странах.

21 сентября из российского плена были освобождены пятеро командиров: командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь, старший офицер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волына" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега.

Впоследствии стало известно, что пятеро освобожденных из плена украинских командиров будут проживать в Турции в комфортабельных условиях.