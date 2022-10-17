Все женщины - военные, кроме 12 пленных.

Украина освободила из русского плена 108 женщин.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Очередной масштабный обмен пленными удалось провести сегодня. Особенно эмоциональный и особенный - мы освободили из плена 108 женщин. Это был первый женский обмен. В плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные", - говорится в сообщении.

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По его словам, освобождено 37 женщин, эвакуированных с "Азовстали", 11 офицеров и 85 - рядовых и сержантов, из них - 35 защитниц из Вооруженных сил Украины, 32 - военно-морских сил, 12 - тероборони, 8 - Нацгвардии, включая 2 из "Азова", 5 - Госспецслужбы транспорта, 4 Госпогранслужбы и 12 гражданских.

"Среди освобожденных были девушки, незаконно заключенные в ОРДЛО, которые попали в плен еще до широкомасштабного вторжения. Люди сидели с 2019 года в псевдореспубликах за "слишком проукраинскую позицию", которая выражалась в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманные "шпионаж" и "терроризм", - рассказал Ермак.

Руководитель ОП отметил, что"это был нервный обмен".

"Слишком много деталей и моментов, которые могли повлиять на процесс, изменить его ход. При обменах всегда много рисков, которые надо просчитывать от момента подготовки и во время самого процесса. Права на ошибку нет. Есть задача президента вернуть всех, и от четких действий команды зависит, чтобы наши люди были дома", - добавил он.

Ермак уточнил, что все уволенные будут проходить медицинский осмотр и реабилитацию.

"Будут обнимать родных, своих детей, восстанавливаться... Украина не оставит никого. Потому что украинцы - это высшая ценность государства. Освободим всех", - подчеркнул глава ОП.

Обмен пленными - что известно

По информации заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, по состоянию на начало октября проведено 24 обмена, из российского плена возвращено 808 человек

11 октября с плена было освобождено 32 наших воина.

13 октября с российского плена освобождены еще 20 наших воинов: 14-воинов ВСУ, 4 бойцов ТРО, один нацгвардеец и военнослужащий ВМС.

Среди них есть те, что россиянами содержались в Оленевке, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

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