В этом регионе прошли сильные дожди, из-за чего размыло дорогу.

Эвакуация из Энергодара пока невозможна. Из-за сильного и долгого дождя дороги в регионе размыло.

Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов в Telegram.

Теперь местные жители не могут выехать в сторону Запорожья, поскольку воспользоваться объездной дорогой возле Каменского физически невозможно.

"Поэтому на ближайшие несколько дней возможности эвакуироваться через Васильевку нет - дорога размыта и сейчас станет ловушкой для легкового транспорта", - добавил Орлов.

Как известно, с 30 июня 2022 года в Энергодаре захватчики открыли пункт приема документов для оформление гражданства РФ. Несмотря на это, местные жители не спешат получать российский паспорт, а пытаются выехать с оккупированной территории.

По последним данным, в Васильевке в очереди стоят более 800 машин и более 4000 человек. Захватчики также изменили правила выезда. Раньше они машины выпускали после 17:00, а теперь делают это утром. Количество авто, которым позволяют выехать в Запорожье, осталось неизменным-200-300 в сутки.

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