Украинские дипломаты назвали международные акты, которые нарушили российские захватчики.

Россия грубо нарушила международное право, когда осуществила провокацию против турецкого сухогруза "Сукру Окан", направлявшегося в украинский порт. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Так, дипломатическое ведомство "решительно осуждает провокационные действия" страны-агрессора, которые имели место накануне в Черном море. МИД отметил, что россияне в частности "грубо нарушили" Устав ООН, Конвенцию ООН по морскому праву и другие нормы международного права.

"Такие действия стали очередным примером целенаправленной политики России по созданию угроз свободе навигации и безопасности торгового мореплавания в Черном море. Выражаем поддержку и солидарность с Турцией как нашим стратегическим партнером и призываем международное сообщество принять решительные меры для предотвращения действий РФ, которые препятствуют мирному прохождению судов в Черном море", – говорится в заявлении.

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В МИД подчеркнули, что Россию следует лишить возможности блокировать судоходство в Черном море, в частности торговые маршруты в украинские морские порты. Также ведомство призвало страны-партнеры приложить усилия для возобновления работы зернового коридора.

Инцидент с сухогрузом "Сукру Окан"

Накануне появилась информация от Минобороны РФ, что утром 13 августа российский военный корабль открыл "предупредительный огонь" по турецкому сухогрузу "Сукра Окан", который направлялся в порт Измаила и отказался выполнять требование российских оккупантов о принудительной остановке и досмотре груза. Кроме того, россияне якобы высадили десант на судно для принудительной проверки груза.

Спикер Сил обороны "Юга" Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ не имеют подтверждения того, что российские военные действительно открыли огонь по сухогрузному судну "Сукра Окан".

В свою очередь советник главы ОП Михаил Подоляк назвал инцидент "попыткой введения каперского права" и призвал к юридической фиксации произошедшего.

Волонтерский проект InformNapalm на основе показаний моряков с другого судна, которые были свидетелями инцидента, обвинил россиян во лжи. По словам свидетелей, россияне не открывали огонь и не проводили досмотр сухогруза, поскольку экипаж не подчинился требованиям застопорить ход и взял курс в территориальные воды Турции. Все ограничилось угрозами оккупантов в радиоэфире.

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