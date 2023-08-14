По их данным, экипаж сухогруза не подчинился их требованиям.

Российская Федерация солгала в заявлении об открытии огня в сторону сухогруза "Сукра Окан" в Черном море.

Об этом сообщает волонтерский проект InformNapalm. Моряки с другого судна были свидетелями этого инцидента, они говорят, что россияне не открывали огонь. Кроме того, оккупантам не удалось провести осмотр сухогруза, поскольку экипаж не подчинился требованиям застопорить ход, а временно изменил курс в направлении территориальных вод Турции.

"Никакого вертолета не было и предупредительных выстрелов тоже. Были только угрозы россиян в радиоэфире. На борту "Сукра Окан" находился турецкий экипаж, который "положил болт" на угрозы и не подчинился. Поэтому рашисты солгали об "успешном осмотре" судна", - отметили в InformNapalm.

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Инцидент с судном "Сукра Окан": что известно

Вчера Министерство обороны России обнародовало заявление об остановке и осмотре судна под флагом Палау, которое следовало в украинский порт. оккупанты заявили, что открыли "предупредительный огонь", после чего высадили на борт свою "команду" для осмотра судна.

В Объединенном координационном пресс-центре Сил обороны юга сказали, что подтверждения этого заявления пока нет.

В Офисе президента Украины назвали такие действия безусловным нарушением международного морского права, актом пиратства и преступлением против гражданских судов.

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