Россия пытается заблокировать морские перевозки в украинские порты без привлечения своих военно-морских сил.

Россия открыла огонь по гражданскому судну в Черном море, направлявшемуся в порт Измаил в Одесской области, предположительно, с целью ограничить перевозки в украинские морпорты и полностью заблокировать их, при этом не привлекая силы Черноморского флота, сообщают аналитики американского Института изучения войны.

Как сообщили в ISW, по информации российского Минобороны, 13 августа российский сторожевой корабль "Василий Быков" силой остановил и обыскал сухогрузное судно, которое шло под флагом Палау, после того, как оно не отреагировало на требование об осмотре.

"Минобороны России заявило, что российские войска вели предупредительный огонь из стрелкового оружия вблизи гражданского судна перед тем, как на судно приземлился вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих. В Минобороны России утверждали, что российский персонал провел досмотр, а затем позволил гражданскому судну продолжить свой путь в порт Измаил", - отмечают в ISW.

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Как напоминают аналитики, ранее Россия объявила, что будет рассматривать все корабли, направляющиеся в украинские порты, как потенциальные военные грузоперевозчики. В то же время 30 июля российские силы не остановили три гражданских судна, направлявшихся в украинские порты.

"Сообщения о трех гражданских кораблях, которые беспрепятственно плыли в Украину, свидетельствуют о том, что российские силы, возможно, не могут или не желают принудительно остановить и обыскивать нейтральные суда, и российские силы, вероятно, провели свой первый принудительный осмотр, чтобы вновь создать угрозу эскалации против гражданских судов, направляющихся в Украину", - отмечают аналитики.

Кроме того, российские войска такими действиями, вероятно, пытаются подорвать доверие к временным торговым коридорам через Черное море к украинским портам, о которых украинские чиновники объявили 10 августа.

В то же время, как подчеркивают аналитики, позиция российских военно-морских сил в Черном море, вероятно, является намеренно неоднозначной и имеет целью ограничить гражданские морские перевозки в Украину, не требуя от российских сил привлечения средств Черноморского флота для обеспечения морской блокады.

"Российские военные, вероятно, менее охотно прибегнут к такой блокаде Черноморского флота, как это было в июле, после заметных украинских ударов по российским военно-морским целям в Черном море и военно-морской базе Новороссийск в Краснодарском крае в начале августа", - отмечают в ISW.

Остановка Россией гражданского судна в Черном море - что известно

Россия 13 августа заявила, что открывала "предупредительный огонь" для остановки иностранного сухогруза "Сукра Окан" под флагом Палау, который следовал в украинский порт. В Офисе президента назвали такие действия пиратством и заявили, что Украина обязательно ответит на это.

В то же время в Объединенном координационном пресс-центре Сил обороны юга отметили, что заявление Минобороны РФ не была подтверждена другими официальными источниками.

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