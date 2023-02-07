В ООН рассказали о последствиях войны в Украине на данный момент.

В Украине 17 млн 600 тыс. человек или почти 40% всего населения страны нуждаются в гуманитарной помощи.

Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, который в декабре 2022 года побывал в Украине и своими глазами видел разрушения и лишения украинцев, передает Голос Америки.

Он заявил, что жертвами войны стали более 7 тыс. гражданских. Почти 8 млн украинцев выехали в другие страны, 5,3 млн являются внутренне перемещенными лицами. На заседании он заявил, что украинцы неделями скрываются от бомбежек в подвалах. Разрушены дома, школы, больницы и другие объекты гражданской инфраструктуры, а целые города и села стоят в руинах.

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"И этому насилию не видно конца. Только на прошлой неделе бомбардировки привели к разрушению больниц, гибели и ранениям десятков людей", – отметил Гриффитс.

По его данным в прошлом году 650 гуманитарных организаций ООН предоставили помощь в 24 областях Украины почти 16-ти млн людей, в том числе почти 1,5 млн жителей оккупированных территорий.

Гриффитс сообщил, что через несколько дней в Женеве он представит новую программу помощи Украине на 2023 год, которая предусматривает выделение международными донорами $4 млрд для помощи 11 млн людей, пострадавших от войны.

В свою очередь представитель РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что международное сообщество специально "выпячивает страдания украинского народа". Он добавил, что через месяц после вторжения Кремль был готов к перемирию, но ни Запад, ни Киев не согласились на условия Кремля.

В ответ на это постпред США при ООН Линда Томас-Гриффит заявила, что РФ незаконно вывозит украинских детей, разлучая их с родителями, и насильно выдает им российские паспорта.

Кроме того, по ее словам, РФ регулярно препятствует вывозу зерна через Черное море, усугубляя мировой продовольственный кризис.

"Мы не можем позволить РФ использовать продовольствие и энергию как оружие войны, особенно в зимнее время, – сказала она. – Это вредит многим странам и это убивает украинцев. Все эти действия России – депортация украинских детей, препятствования прохождению судов с продовольствием, бомбардировки мирного населения и мирной инфраструктуры – не похожи на действия страны, которая готова к миру и которая является членом Совета Безопасности ООН".

ООН и война в Украине

Глава ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир сознательно движется к более масштабной войне. Он отметил, что российское вторжение в Украину причиняет невыразимые страдания украинскому народу, а также имеет серьезные глобальные последствия.

"Перспективы мира продолжают уменьшаться, а вероятность эскалации продолжает расти. Я боюсь, что мир не скатывается в более масштабную войну. Боюсь, что он делает это с широко открытыми глазами", - сказал он.

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