Рашисты также готовятся "передать под опеку" еще 104 детей.

Оккупанты продолжают вывозить детей-сирот из временно захваченной Луганской области в Россию. Они незаконно депортировали 76 мальчиков и девочек в Московскую область. А еще 104 сирот готовятся отправить на территорию РФ в ближайшее время.

Соответствующей информацией поделился глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в официальном Telegram-канале.

"Еще 76 детей-сирот вывезены в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних в РФ, расположенные в Московской области. В настоящее время четыре региона России должны принять их в составе семейных групп", — рассказал Гайдай.

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На этом оккупанты не останавливаются. Они готовятся вывезти еще 104 сирот, которые находятся в социальных учреждениях так называемой "ЛНР".

"Это позволяет оккупантам сократить пропасть поколений, особенно среди ежедневно растущего мужского населения вместе с количеством погибших военных. Что будет с этим вопросом в так называемой "ЛНР" россиянам безразлично — понимают, что в Луганской области они временно", — продолжил Гайдай.

Незаконный вывоз украинских детей: что известно

В конце июля в РФ подтвердили депортацию 448 тысяч детей. А всего принудительно вывезли более 2 миллионов граждан нашей страны.

Украина смогла вернуть в том же месяце 44 мальчиков и девочек. Их вывезли в Россию или на временно оккупированные территории. Большинство из детей либо сироты, либо лишены родительской опеки.

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