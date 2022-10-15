Жителей региона продолжают вывозить на территорию Российской Федерации на фоне контрнаступления ВСУ.

На фоне активного контрнаступления ВСУ на юге Украины оккупанты начали вывозить жителей Херсонской области на территорию России. Они уже незаконно депортировали "несколько тысяч" детей. Украинских граждан отправляют в РФ ежедневно.

Такая информация поступила от вице-премьера государства-агрессора Марата Хуснуллина. Заявления чиновника процитировали росСМИ.

"На сегодняшний день постоянно идут обстрелы [Херсонской области], это небезопасно. Поэтому было предложено сначала детям — у нас несколько тысяч детей на сегодняшний день находятся на территории России, [они] отдыхают в домах отдыха, детских лагерях", — заявил Хуснуллин.

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По словам вице-премьера, в оккупационные администрации региона якобы обратились 500 человек с просьбой о временном переезде в РФ. Чиновник сообщил, что такая возможность предоставляется каждому, кто совершает соответствующий запрос.

Как сообщил Хуснуллин, украинских граждан сначала доставляют на базы отдыха и в иные "промежуточные места". Депортированным людям якобы предоставляют жилье, если они хотят остаться и работать в России.

Жителей Херсонщины отправляют в РФ: что известно

Контрнаступление ВСУ на юге Украины продолжается. Наши защитники постепенно освобождают населенные пункты на территории Херсонщины. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, рашисты готовы убегать из Херсона.

Так называемый "глава военно-гражданской администрации" в Херсонской области Владимир Сальдо ранее призвал Кремль помочь с эвакуацией жителей региона на фоне контрнаступления ВСУ.

Заместитель гауляйтера Кирилл Стремоусов ранее сообщил, что массовый вывоз граждан не планируется. Однако он несколько раз призывал выезжать "на отдых" в Россию.

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