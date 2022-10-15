На фоне активного контрнаступления ВСУ на юге Украины оккупанты начали вывозить жителей Херсонской области на территорию России. Они уже незаконно депортировали "несколько тысяч" детей. Украинских граждан отправляют в РФ ежедневно.
Такая информация поступила от вице-премьера государства-агрессора Марата Хуснуллина. Заявления чиновника процитировали росСМИ.
"На сегодняшний день постоянно идут обстрелы [Херсонской области], это небезопасно. Поэтому было предложено сначала детям — у нас несколько тысяч детей на сегодняшний день находятся на территории России, [они] отдыхают в домах отдыха, детских лагерях", — заявил Хуснуллин.
По словам вице-премьера, в оккупационные администрации региона якобы обратились 500 человек с просьбой о временном переезде в РФ. Чиновник сообщил, что такая возможность предоставляется каждому, кто совершает соответствующий запрос.
Как сообщил Хуснуллин, украинских граждан сначала доставляют на базы отдыха и в иные "промежуточные места". Депортированным людям якобы предоставляют жилье, если они хотят остаться и работать в России.
Жителей Херсонщины отправляют в РФ: что известно
- Контрнаступление ВСУ на юге Украины продолжается. Наши защитники постепенно освобождают населенные пункты на территории Херсонщины. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, рашисты готовы убегать из Херсона.
- Так называемый "глава военно-гражданской администрации" в Херсонской области Владимир Сальдо ранее призвал Кремль помочь с эвакуацией жителей региона на фоне контрнаступления ВСУ.
- Заместитель гауляйтера Кирилл Стремоусов ранее сообщил, что массовый вывоз граждан не планируется. Однако он несколько раз призывал выезжать "на отдых" в Россию.