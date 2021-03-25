В Днепропетровской области из-за злостного невыполнения матерью родительских обязанностей 14-летний подросток может стать инвалидом.
Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.
Читайте также"Тараканы в голове чешутся": в Одесской области молодая мать морила голодом троих малышейОтмечается, что зная о тяжелых заболеваниях сына 33-летняя женщина не обеспечила ребенку необходимые условия, а продолжила злоупотреблять алкогольными напитками.
«В течение длительного времени женщина игнорировала рекомендации врачей, не водила мальчика на медицинский осмотр, что привело к формированию у него патологии «токсическое поражение сердца», которая может привести к инвалидности», – говорится в сообщении.
Сейчас женщине сообщили о подозрении за злостное невыполнение установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия.
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