Женщине сообщили о подозрении.

В Днепропетровской области из-за злостного невыполнения матерью родительских обязанностей 14-летний подросток может стать инвалидом.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Читайте также"Тараканы в голове чешутся": в Одесской области молодая мать морила голодом троих малышейОтмечается, что зная о тяжелых заболеваниях сына 33-летняя женщина не обеспечила ребенку необходимые условия, а продолжила злоупотреблять алкогольными напитками.

«В течение длительного времени женщина игнорировала рекомендации врачей, не водила мальчика на медицинский осмотр, что привело к формированию у него патологии «токсическое поражение сердца», которая может привести к инвалидности», – говорится в сообщении.

Сейчас женщине сообщили о подозрении за злостное невыполнение установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц