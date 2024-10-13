Миссия по освобождению украинских журналистов из российского плена может быть активизирована уже в ближайшее время.

Трагическая гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену мобилизовала действия по освобождению пленных представителей украинских медиа. Такое заявление сделал в эфире телемарафона Чрезвычайный и Полномочный посол Украины при Святом Престоле (Ватикане) Андрей Юраш.

Он рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский в третий раз за время войны и в четвертый раз с начала президентства встретился с Папой Римским Франциском. Это свидетельствует о постоянных и длительных рабочих и дружеских отношениях с Апостольской Столицей, ведь не каждый мировой лидер имеет возможность так часто встречаться с Римским Понтификом.

"Украина надеется на очень активное участие Апостольской Столицы в освобождении военнопленных, в освобождении детей. И, пожалуй, впервые так мощно звучит тема журналистов. К большому сожалению, имеем эту трагическую страницу, связанную со смертью Виктории Рощиной. Но собственно она мобилизовала и активизировала действия в отношении журналистов", – акцентировал Юраш.

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В ближайшее время от официальных представителей Украины ожидается получение полного перечня журналистов, находящихся в неволе в России. Речь идет об ориентировочно 25 медийщиках.

"Это не только журналисты в классическом смысле, но и работники медиасферы. И будем оперативно обращаться в Государственный Секретариат, к кардиналу Паролину, с которым президент также встречался и подробно это проговорил, относительно непосредственных организационных шагов Святого Престола в смысле ангажирования к возвращению украинских пленных", – пояснил он.

По словам Юраша, миссия по освобождению украинских журналистов из российского плена может быть активизирована уже в ближайшее время.

"В очень близком времени специальный представитель Папы – кардинал Маттео Дзуппи, который также является Председателем Епископской Конференции Италии – это очень большая и значительная должность для Италии и в целом для Святого Престола – будет ехать в Россию. Сначала в Москву, а затем в Украину, собственно, реализуя эти договоренности. Поэтому надеемся, что эта миссия, которая, возможно, немного попадает в тень, но о которой мы не можем забывать, будет активизирована", – акцентировал он.

Гибель журналистки Виктории Рощиной

На днях стало известно о гибели украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену во время этапирования из Таганрога в Москву. Известно, что уже скоро она должна была быть дома, в Украине – Рощина находилась в списках на обмен пленными.

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что смерть журналистки Виктории Рощиной в плену РФ является настоящим ударом для тех, кто ее знал. Он отметил, что в российском плену остаются еще много других журналистов, общественных деятелей, руководителей общин с оккупированной территории и обычных людей, которые были захвачены во время российской оккупации.

Напомним, что среди гражданских украинцев, которые находятся в плену России, есть и корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк. Его вместе с отцом российские оккупанты похитили в первые дни марта 2022 года во время оккупации Киевской области. Впоследствии отца отпустили, а Дмитрия незаконно вывезли в Россию.

В июне 2024 года журналистка и подруга корреспондента УНИАН Наталья Богута во время мероприятия в ПАСЕ рассказывала о пытках, которым он подвергается в РФ, где на Хилюка напускают собак, ломают журналисту ребра и отказываются предоставлять медицинскую помощь.

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