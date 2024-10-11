Глава государства сделал заявление во время встречи с Папой Римским Франциском.

Смерть журналистки Виктории Рощиной в плену Российской Федерации является "настоящим ударом" для тех, кто ее знал. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Папой Римским Франциском.

Как подчеркнул президент, все, что касается пленных и депортированных людей, является чрезвычайно болезненными вопросами для всех в Украине. В частности, это взрослые и дети, много гражданских, которые сейчас находятся в тюрьмах и лагерях в России.

"Вчера стало известно, что в плену в России погибла украинская журналистка Виктория Рощина. Для многих украинских журналистов, которые знали Викторию, ее гибель - это настоящий удар", - подчеркнул Зеленский.

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Глава государства добавил, что в российском плену остаются еще много других журналистов, общественных деятелей, руководителей общин с оккупированной территории, даже просто обычных людей, которые были захвачены во время российской оккупации.

Зеленский отметил, что именно вопрос возвращения наших людей домой из плена был главным во время встречи с Папой Римским.

"Рассчитываем на содействие Святого Престола возвращению домой захваченных в российский плен украинцев", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский в Апостольском дворце Ватикана рассказал Франциску, что в российском плену находятся раненые, тяжелобольные, женщины и дети.

"Россия продолжает принудительное переселение наших украинских детей - из одних оккупированных районов в другие. А также продолжает депортировать наших украинских детей в Россию", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что потом вообще чрезвычайно трудно искать этих депортированных детей.

"Нам известно, что в плену в России более 400 женщин. Точно подтверждено через Международный комитет Красного Креста и другие источники, что в плену находятся 1700 гражданских людей. По нашим данным, это число может быть существенно больше", - сообщил президент.

Зеленский акцентировал внимание на том, что почти все, кто возвращается из плена, нуждаются в медицинской помощи и длительной реабилитации.

Кроме того, президент рассказал Понтифику о работе над реализацией Формулы мира, в частности о конференции по возвращению пленных и депортированных украинцев, которая состоится 30-31 октября в Канаде на уровне министров. Он пригласил представителя Ватикана принять участие в этом мероприятии.

Смерть Виктории Рощиной в российском плену

Как сообщал УНИАН, журналистка Виктория Рощина погибла в российском плену во время этапирования из Таганрога в Москву.

Российское Министерство обороны сообщило о гибели украинской журналистки Виктории Рощиной в ответ на обращение ее отца, Владимира Рощина, от 28 августа 2024 года. Письмо, датированное 2 октября, было отправлено по электронной почте и содержит информацию о дате смерти журналистки - 19 сентября 2024 года.

Журналистка 27 июля 2023 года отправилась из Украины в Польшу, чтобы затем через Россию добраться до оккупированных территорий на востоке Украины. Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной Россией территории, откуда делала репортаж. В мае 2024 года российские власти признали, что задержали журналистку - об этом сообщил ее отец, который получил письмо от Минобороны России.

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