Украинская журналистка Виктория Рощина погибла в российском плену

Журналистка Виктория Рощина погибла в российском плену во время этапирования из Таганрога в Москву, сообщил руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в эфире телемарафона.

Он также добавил, что в текущий момент неизвестны обстоятельства ее гибели.

Ранее об этом происшествии сообщал председатель парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин, однако вскоре его публикация в Telegram была удалена.

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Экс-руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук на своей странице в Facebook написал:

"Недавно у нее был день рождения и я боялся ей что-то писать, зная, что она вероятно находится в плену россиян. Не хотел навредить... Я очень хорошо ее запомнил среди тысяч журналистов именно ее смелостью и жаждой профессии журналиста. Тогда, весной 2022 года она приехала прямо из плена ФСБ, из Мариуполя. Тогда ее "сдали" местные. Но Вика снова уехала. В последний раз".

Он добавил, что таким образом оккупанты "убирают реальных свидетелей своих преступлений в Мариуполе". И поделился снимком Рощиной в том же пальто, в котором она ездила на интервью с главой Николаевской ОГА Виталием Кимом.

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии "Суспільному" сообщил, что Рощина была в списках на обмен пленными. Кроме того, "в ближайшее время она должна была быть дома":

"Ее возвращение было согласовано и последняя известная, которая известна, ее этапировали в "Лефортово" с целью подготовки возвращения домой".

Исчезновение журналистки Виктории Рощиной

Как известно, журналистка 27 июля 2023 отправилась из Украины в Польшу и должна была добраться на оккупированные территории на востоке Украины через Россию через три дня.

В последний раз родные разговаривали с ней 3 августа того же года. Тогда Рощина сообщила, что прошла несколько дней пограничных проверок, однако не уточнила, где находится.

Заявление об исчезновении журналистку подали в украинские правоохранительные органы 12 августа 2023 года. Кроме того, родные Рощиной зарегистрировали официальное дело об его исчезновении в СБУ, Министерстве реинтеграции и в Офисе омбудсмена 21 сентября.

Другие новости про украинцев в российском плену

Ранее УНИАН сообщал, что мама малыша из "Азовстали" дождалась мужа из плена. Это произошло спустя два с половиной года. Мужчину, как сообщается, было трудно узнать.

Кроме того, солист Quest Pistols рассказал о брате, который 2 года в плену у россиян. Исполнитель заявил, что его брат не был военным. Однако оккупанты забрали его во время наступления на Харьковскую область.

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