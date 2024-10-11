В ЕС решительно осуждают убийства, физические нападения и произвольные задержания журналистов, которые освещают агрессивную войну России против Украины.

В Европейском Союзе требуют тщательного и независимого расследования смерти украинской журналистки Виктории Рощиной.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, обнародованном на сайте Европейской службы внешнего действия.

В частности, в Евросоюзе потрясены сообщениями о смерти Рощиной во время незаконного произвольного российского задержания.

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"ЕС требует тщательного и независимого расследования, которое как можно скорее разъяснит все обстоятельства смерти Виктории Рощиной", - отмечается в заявлении.

Также сказано, что в ЕС глубоко обеспокоены текущим преследованием, запугиванием и насилием в отношении журналистов и работников медиа, которые освещают события в зоне войны и на линии фронта, поскольку для них безопасность и защита должны быть обеспечены в любое время.

"Мы решительно осуждаем убийства, физические нападения, произвольные задержания, запугивание в режиме онлайн и офлайн, преследования и слежку, с которыми журналисты иногда сталкиваются при выполнении своих профессиональных обязанностей", - отмечается в заявлении.

В этой связи, отмечается, что не может быть безнаказанности за нарушения прав человека и злоупотребления против журналистов.

"ЕС повторяет свою твердую настроенность привлечь к ответственности всех исполнителей и пособников военных преступлений, совершенных в связи с длительной агрессивной войной России против Украины", - сказано в заявлении.

Другие новости о гибели журналистки Рощиной

Как сообщал УНИАН, журналистка Виктория Рощина погибла в российском плену во время этапирования из Таганрога в Москву.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что смерть журналистки Виктории Рощиной в плену Российской Федерации является "настоящим ударом" для тех, кто ее знал.

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