В российском плену Хилюку ломают ребра и отказываются оказывать медицинскую помощь.

Журналистка и подруга корреспондента УНИАН Дмитрия Хилюка Наталья Богута во время мероприятия в Парламентской ассамблее Совета Европы рассказала о пытках, которым он подвергается в плену Российской Федерации, где на него, в частности напускают собак.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время конференции-дебатов "Журналисты имеют значение: призыв к освобождению украинских журналистов, удерживаемых Российской Федерацией", которая состоялась в рамках летней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

"По нашим данным, сначала Дмитрия удерживали на территории Брянской области в СИЗО №2, после чего где-то в мае, в начале мая уже 2023 года Дмитрий был перевезен во Владимирскую колонию №7, где он находится до сих пор, по данным свидетелей", - отметила Богута.

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По ее словам, никаких обвинений Хилюку не было выдвинуто, зато письмо от Министерства обороны России, которое было получено в начале января 2024 года, указывает на то, что Россия считает журналиста военнопленным, и она в этом письме ссылается на выполнение якобы Женевских конвенций.

"Что касается международного Красного Креста, там был единственный один контакт у представителей международного Красного Креста с Дмитрием Хилюком. Это было также в мае 2023 года. После чего никаких контактов уже не было", - сказала журналистка.

Она также отметила, что встречи с представителями Красного Креста происходят в тюрьмах России в присутствии представителей тюрьмы, российских надзирателей с нагрудными камерами, что делает невозможным реальное общение, ведь пленные не могут ничего сказать о нечеловеческих условиях содержания в российской тюрьме.

"Они не могут рассказать представителям международных организаций, в частности Красного Креста, как сотрудники тюрьмы регулярно избивают пленных, как заставляют ходить по камере целый день без возможности присесть на край кровати, как унижают, запугивают, оставляют заключенных без обеда и ужина.заключенных без обеда и ужина по собственной прихоти, заставляют часами ползать по полу, бьют по ушам и продавливают пальцами глаза пленных", - отметила Богута.

Кроме того, подчеркнула она, в тюрьмах России пленным не оказывают никакой медицинской помощи.

"Правозащитникам известны и случаи тяжелых болезней пленных в результате голода и полученных от рук надзирателей травм, и случаи смертей украинских пленных: как военных, так и гражданских", - сказала журналистка.

Богута отметила, что Хилюк, гражданский журналист, уже более двух лет находится в российской тюрьме.

"Нам известно, что он переживает и пытки, и избиения, унижения. На него травят служебных собак, ему ломают ребра и отказываются оказывать медицинскую помощь", - подчеркнула она.

По ее словам, журналисты, правозащитники и все демократическое сообщество должны признать, что "для таких, как Дмитрий, сделано недостаточно, что международные конвенции, документы, резолюции не имеют никакого влияния на страну-агрессора".

"И собственно, именно поэтому пришло время снова пересмотреть все то, что было сделано для гражданских украинцев в плену, а также для журналистов, в частности. Нужно инициировать механизм, возможно, параллельно с внедрением дополнительных санкций. Нужны действия, направленные на освобождение журналистов из российского плена. Незаконно заключенный в России журналист Дмитрий Хилюк должен быть освобожден и возвращен в Украину", - подчеркнула Богута.

Россия удерживает журналиста УНИАН

Как сообщал УНИАН, среди гражданских украинцев, которые находятся в плену России, есть и корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк. Его вместе с отцом российские оккупанты похитили в первые дни марта 2022 года во время оккупации Киевской области. Впоследствии отца отпустили, а Дмитрия незаконно вывезли в Россию.

В конце мая 2024 года один из освобожденных из плена сообщил, что Хилюк передает родителям привет и надеется на освобождение.

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