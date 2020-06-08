Не провисел и дня: возле мэрии Днепра сняли вывешенный по просьбе ветеранов АТО красно-черный флаг (фото)

Отмечается, что мэр Днепра Борис Филатов три недели назад разрешил вывесить красно-черный флаг перед зданием облгосадминистрации. А потом - и перед горсоветом.

В воскресенье, 7 июня был снят вывешенный перед мэрией Днепра красно-черный флаг (флаг Организации украинских националистов; сейчас его используют ряд националистических организаций и партий). Флаг повесили там по просьбе ветеранов АТО лишь днем ранее.

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Об этом пишет Telegram-канал "Закулисье Днепра".

Отмечается, что мэр Днепра Борис Филатов три недели назад разрешил вывесить красно-черный флаг перед зданием облгосадминистрации. А потом - и перед горсоветом.

"Предвыборные флаговые заигрывания? 7 июня красно-черный флаг снят", - написал в Facebook местный активист Сергей Тютюнник.

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