Антон Выборный руководит компанией Apiway / фото Антон Выборный/Facebook

Украинский фонд стартапов отозвал финансирование стартапа Apiway в размере $50 тысяч после того, как его руководитель Антон Выборный похвалил российского президента Владимира Путина.

Об этом сообщает dev.ua со ссылкой на Украинский фонд стартапов при Кабмине.

"По многочисленным обращениям касательно дискредитирующего публичного поста одного из участников грантовой программы Фонда Антона Выборного - CEO стартапа Apiway, Украинским фондом стартапов были проанализированы публикации на его персональных страницах в социальных сетях Facebook и Telegram. Официально сообщаем, что Фонд не разделяет позицию, высказанную СЕО стартапа Apiway Антоном Выборным по вопросам, поднятым в указанных публикациях", - говорится в сообщении фонда.

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В Фонде отметили, что пост Выборного несет репутационные риски, поэтому и отозвали заявку на прохождение грантовой акселерационной программы.

"На сегодня финансирование или любая другая форма поддержки стартапа Apiway со стороны Фонда не предвидится", - говорится в сообщении.

Сам Выборный отказался комментировать dev.ua решение фонда стартапов о лишении финансирования.

Как сообщал УНИАН, на посты Выборного в соцсетях обратил внимание юрист и активист Сергей Стерненко. В одном из них Выборный похвалил статью президента РФ Владимира Путина "об отношениях Украины и России" и "исторических эпизодах русичей". Также он рассказывал, как болел за Россию на Евро-2020.

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Автор: Александр Топчий