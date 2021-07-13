Евгений Перебийнис добавил скриншот удаленного соцсетью поста.

Facebook удалил пост посла Украины в Чехии Евгения Перебейниса, в котором дипломат раскритиковал президента России Владимира Путина за слова про "один народ".

Соцсеть назвала пост Перебийниса якобы разжигающим ненависть, и удалила его, сообщил дипломат.

"Удалили мой пост. Интересно, какое слово из него противоречит правилам и разжигает ненависть? Ведь я никого не назвал прямо. Но "они" понимают, что "они" это "они", - прокомментировал украинский посол действия соцсети.

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Также Перебийнис добавил скриншот удаленного поста.

"Какой одиннарод? Какие братья? Судя по тому, как целенаправленно и хладнокровно они нас уничтожали на протяжении нескольких веков, то мы даже не родственники. Родственников нормальные люди не убивают", - говорилось в тексте сообщения, который не понравился Facebook.

Статья Путина об "историческом единстве русских и украинцев": что известно

Президент Российской Федерации Владимир Путин написал статью "об историческом единстве россиян и украинцев". Вместе с этим он высказался о названии Украины и дал свою трактовку слову "украинец". В своей статье президент РФ пытается обосновать свое мнение о "единстве" россиян единым языком и православной верой.

Также Путин в своей статье о "братских народах" обвинил Киев в "кровавых провокациях" на Донбассе и нежелании выполнять Минские соглашения. Президент РФ убежден, что"Киеву Донбасс просто не нужен".

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Автор: Александр Топчий