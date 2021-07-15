Антон Выборный на своей странице в Facebook советует всем прочитать новую статью Путина, потому что она "очень хорошая", а также рассказывает, как болел за Россию на Евро-2020.

Правительство выделило "фанату Путина" Антону Выборному 50 тысяч долларов (1 363 853 гривень) на свой стартап.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Сергей Стерненко.

"Пророссийский фанат Путина получит более миллиона гривен наших денег. Это Антон Выборный. И он поддерживает Путина и Россию, о чем пишет у себя на фб", - рассказал он.

В подтверждение своих слов он выложил скриншоты постов Выборного, в которых он советует всем прочитать новую статью Путина, потому что она "очень хорошая", а также рассказывает, как болел за Россию на Евро-2020.

"Компании Apiway, которой он руководит, Украинский фонд стартапов при Кабмине выделил грант в размере $50 000", - отметил Стерненко.

Читайте такжеЗеленский иронично прокомментировал статью Путина о "единстве россиян и украинцев"

Путин написал статью" "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней он пытается обосновать свое мнение о том, что народы "объединяет" язык и православная вера.

Также Путин считает, что украинские власти решили обосновать независимость Украины из-за"отрицания ее прошлого". Президент РФ обвиняет Украину в "насильственной ассимиляции" россиян.

Кроме того, Путин обвиняет страны Запада в создании проекта "анти-Россия" для разрыва отношений Украины и РФ.

По мнению Путина, современная Украина - это"детище советской эпохи".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко