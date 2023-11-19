Катар, который был вовлечен в процесс, готов принимать участие в возвращении в Украину не только детей, но и взрослых гражданских заложников.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил подробности операции по возвращению мариупольца Богдана Ермохина домой в Украину.

В эфире общенационального информационного телемарафона омбудсмен рассказал, что над возвращением депортированного россиянами украинского парня Богдана Ермохина работала большая команда, а также были привлечены Катар и международная организация ЮНИСЕФ.

"Первое, что мне сказал Богдан, что он очень счастлив и благодарит всех, кто вернул его домой. Для меня лично история возвращения Богдана началась 14 сентября текущего года, когда я первый раз пообщался с ним по телефону. Я не знаю, кто раньше занимался его возвращением, как это происходило и не хочу анализировать действия всех, кто это делал. Но, для меня было важно в телефонном общении от Богдана услышать ключевое, что он хочет вернуться в Украину и он для этого готов сделать все", - отметил Лубинец

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Он добавил, что уже во время первого телефонного разговора, парню рассказали некоторые детали операции, которые будут задействованы в предстоящем возвращении. "Что будет точно кто-то посредник, одна из стран. Тогда у нас даже еще публично не звучало, что это будет Катар. А уж тогда я ему сказал, что точно будет Катар заниматься возвращением. Три месяца по факту прошло, даже немножко меньше, и Богдан уже дома", - подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен отметил, что к участию в операции по возвращению Богдана Ермохина было привлечено много людей и организаций. В то же время, медийная активность в таких вопросах, иногда не только не помогает, а даже усложняет процесс.

"Впервые мы привлекли ЮНИСЕФ. Я не могу раскрывать многие детали, но могу сказать, что присутствие и Катара с одной стороны, и международной организации (ЮНИСЕФ –УНИАН) с другой стороны, нам помогли вернуть Богдана. Эта медийная активность, которая происходила накануне его возвращения, она не помогала, а где-то даже останавливала этот процесс. Особенно, когда несколько раз российская сторона обращала внимание, что мы его еще не вернули, а вы уже публично транслируете информацию, что он должен поехать в какую-то страну, должен рассказывать насколько плохо с ним обращались", - отметил омбудсмен.

"Эти детали я рассказываю для того, чтобы на будущее было понимание, когда нам нужна публичность – мы об этом говорим, когда не нужна, мы тоже об этом говорим... это касается вопроса возвращения всех украинских детей. Это, откровенно говоря, была очень не простая история. В этом участвовал президент Украины, координационный штаб офиса президента, Государственная пограничная служба, структура МИД, наш консул в Беларуси, большая команда людей",- сообщил Лубинец.

Также омбудсмен подтвердил, что Катар готов помогать Украине с возвращением гражданских заложников, которые находятся в РФ.

"Катар готов участвовать в возвращении не только украинских детей, но и гражданских заложников. Об этом я уже могу сказать, у нас происходили неоднократные общения. Единственное, что сейчас вы все видите, что детей нам удается возвращать не такими темпами, как мы бы хотели. Но мы над этим работаем, у нас много таких историй сейчас в работе. Я хотел бы в очередной раз обратиться ко всем людям, родственникам и близким, всем, кто хочет выехать с территории РФ или с временно оккупированных территорий Украины. Уехать целыми семьями, вернуть взрослых, вернуть детей. Пожалуйста, обращайтесь. Потому, что у меня появляются юридические основания заниматься физическим возвращением, после официального обращения ко мне, согласно действующему законодательству",- заявил Лубинец.

Он добавил, что Катар уже помогает с возвращением украинских детей и есть все основания полагать, что в дальнейшем к этому процессу активно присоединится международная организация ЮНИСЕФ.

"Катар уже это делает. Действительно, это был первый случай, когда мы привлекли ЮНИСЕФ... я имею все основания говорить, что это был первый, но точно не последний случай, когда у нас представители ЮНИСЕФ из разных миссий, на территории разных стран были приобщены. Надеюсь, что это нам тоже позволит увеличить количество возвращенных украинских детей", - резюмировал Лубинец.

Возвращение Богдана Ермохина в Украину

Как сообщал УНИАН, сегодня 19 ноября Украина вернула домой Богдана Ермохина, которого россияне силой вывезли из оккупированного Мариуполя в Московскую область. Как отметил глава Офиса президента Андрей Ермак "это произошло в рамках реализации утвержденного плана действий президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA", как раз сегодня у Богдана день рождения, ему исполнилось 18 лет.

Также известно, что ранее депортированный в Россию мариуполец Богдан Ермохин публично обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ему выехать в Украину.

Напомним, что среди гражданских украинцев, находящихся в заложниках в РФ, в плену у россиян корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк. Известно, что журналиста вместе с его отцом, российские захватчики похитили 3 марта 2022 года во время оккупации Киевской области. Впоследствии старшего мужчину отпустили, а Дмитрия, вместе с сотнями украинцев незаконно вывезли в Российскую Федерацию.

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