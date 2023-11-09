Адвокат парня попросила президента личного проконтролировать возвращение ребенка в Украину.

Депортированный в РФ 17-летний мариуполец Богдан Ермохин, которому в Подмосковье выдали повестку, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть его домой.

Обращение парня обнародовала в соцсети его адвокат Екатерина Бобровская. "Я, Ермохин Богдан, нахожусь на территории России и прошу вас, Владимир Александрович помочь мне вернуться домой", - говорится в обращении юноши.

Также адвокат в обращении к президенту попросила его "личного контроля по возвращению ребенка в Украину".

История с подростком из Мариуполя

До 24 февраля 2022 года Богдан Ермохин жил в Мариуполе и учился в металлургическом колледже. Родители Богдана умерли, когда ему было 8 лет. Его опекуном все это время была родная сестра. После начала войны парень оказался среди группы детей, которых сначала переправили в оккупированный Донецк, а затем в Подмосковье, где его передали в приемную семью Ирины Рудницкой.

А 8 ноября стало известно, что Ермохину в Подмосковье вручили повестку с приказом явиться в военкомат по достижении совершеннолетия. 19 ноября Богдану исполнится 18 лет, а 19 декабря он должен уже прийти в военкомат.

Вас также могут заинтересовать новости: