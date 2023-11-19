Парень вернулся на родную землю в день своего рождения.

Украина вернула домой украинского парня Богдана Ермохина, которого россияне силой вывезли из Мариуполя в Московскую область.

О возвращении парня объявил глава Офиса президента Андрей Ермак. Богдан вернулся в Украину в день своего рождения.

"Нашей команде удалось вернуть домой Богдана Ермохина - украинского парня, которого Россия вывезла из оккупированного Мариуполя в Московскую область. Это произошло в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA. Сегодня Богдану исполнилось 18 лет", - отметил Ермак.

История Богдана Ермохина

Россияне отдали Ермохина в приемную семью в Подмосковье. В начале 2023 года парень попытался самостоятельно вернуться в Украину, но на границе с Беларусью его задержали российские силовики. В ноябре украинца вызвали в российский военкомат.

Ранее Богдан публично обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ему уехать в Украину. После чего последовало заявление российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой о том, что возвращение Ермохина в Украину согласовано.

Как отметил Ермак, команда президента была в постоянной коммуникации с Богданом и он уже в Украине, рядом со своей сестрой. Он добавил, что возвращение парня - результат слаженной работы команды офиса и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Благодарим наших партнеров из Государства Катар и международной организации ЮНИСЕФ. Работаем дальше", - добавил Ермак.

Напомним, что среди гражданских украинцев, которые находятся в плену в РФ, есть корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк. Его вместе с его отцом оккупанты похитили 3 марта 2022 года во время оккупации Киевщины. Затем старшего мужчину отпустили, а Дмитрия вместе с еще сотнями украинцев незаконно вывезли в Россию.

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