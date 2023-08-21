Свидетельство о полном общем среднем образовании никоим образом не связано с военкоматом, а регистрация на Мультипредметный тест не требует военно-учетных документов.

Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко объяснил, существует ли какая-то связь между окончанием школы в Украине и военкоматом.

В эфире телемарафона он развеял мифы, распространенные в соцсетях, что якобы для прохождения Национального мультитеста, который сейчас временно заменяет ВНО, нужно иметь документы из военкомата.

"Мы действуем в пределах и способом, предусмотренным законодательством Украины. Согласно действующему законодательству, мы выдаем свидетельство о полном общем среднем образовании или базовом среднем образовании и никоим образом это не связано ни с военкоматом, ни с постановкой на воинский учет. Регистрация на Национальный мультипредметный тест, который сейчас у нас временно заменяет ВНО, не требует военно-учетных документов. То есть, все эти привязки - это все мифы, это ИПСО, которое сейчас максимально тиражируется со стороны россиян, чтобы разъединить украинцев", - сказал Витренко.

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Так же нужно правильно относиться к заявлениям руководителей некоторых университетов, о том, что якобы сейчас в вузы больше поступает девушек, чем парней.

"Руководители университетов, они немножко, скажем так, не совсем правду всю говорят. Правда заключается в том, что ребят-абитуриентов у нас сейчас очень большое количество. Хочу отметить, что согласно действующему законодательству, студенты высших учебных заведений не подлежат мобилизации, то есть, их никто не может призвать в армию", - подчеркнул Витренко.

На уточняющий вопрос, правильно ли понимать, что студенты, обучающиеся на дневной форме образования, несмотря на их возраст, не могут быть мобилизованы, заместитель министра образования ответил утвердительно. "Согласно действующему законодательству, да. Они не подлежат мобилизации", - констатировал Витренко

Он отметил, что студенты бывают разных возрастов - от 17 лет и выше. "У нас есть случаи, когда люди старшего возраста, получали второе высшее образование или поступали для продолжения образования на уровне магистра. Случаи в возрасте 35 лет, даже на уровне магистратуры, они не приобрели массового характера, они являются единичными", - пояснил Витренко.

Он добавил, что в Украине есть несколько уровней образования. "Например, есть образование доктор PhD, оно также освобождает от мобилизации. Даже, если это получение второго высшего образования", - сказал чиновник.

Замминистра образования подчеркнул, что защита Родины является конституционной обязанностью каждого гражданина. Законодатель предоставил такую возможность для студентов дневной формы обучения, что они не подлежат мобилизации, а "кто ею пользуется и как ею пользуется" - это личное дело.

"Каждый гражданин, в соответствии с моральными качествами, постоянно делает выбор, что он хочет от этой жизни. Поэтому, это уже на усмотрение гражданина Украины", - подчеркнул Витренко.

Он отметил, что украинцы, которые после наступления 18 лет, будучи студентами дневной формы образования, выбрали для себя защиту страны на фронте, получают академотпуск и затем могут вернуться к обучению в вузах.

"Ни о каких отказах или каких-либо проблемах с теми ребятами, которые сейчас защищают нашу страну, мне не известно. Если у кого-то такие проблемы возникают, пожалуйста, сразу обращайтесь в Министерство образования и науки - это недопустимо, чтобы наши защитники беспокоились такими вопросами", - подчеркнул Витренко.

Он подытожил, что для министерства в этом году в приоритете - вывести максимально возможное количество как школьников, так и студентов, на очное обучение, но исключительно в условиях безопасной образовательной среды и наличия укрытий. Решение о формате обучения будут принимать областные военные администрации и руководство образовательных учреждений.

"Все университеты, в соответствии с ситуацией по безопасности и местом их расположения, в соответствии с вместимостью и емкостью укрытий, которые находятся в университетах, также максимально выходят на очную форму обучения. Общежития должны быть оборудованы самыми простыми укрытиями, там где это возможно сделать", - сказал Витренко.

Образование в Украине - как будут учиться дети с 1 сентября

Как сообщал УНИАН, 25 июля министр образования и науки Украины Оксен Лисовый заявил, что для Министерства образования, правительства Украины является приоритетом возвращение к очному обучению, но возможность вернуться – это сегодня исключительно условия безопасности. Также, по словам министра, укрытиями обеспечены около 9 тысяч школ из 13 тысяч. Лесной подчеркнул, что к очному обучению с 1 сентября вернутся только там, где дети будут в безопасности.

2 августа замминистра образования и науки Андрей Сташкив отметил, что в Украине готовятся к учебному процессу в офлайн формате, но в зависимости от регионов страны и исключительно при условии наличия в школе надежно защищенного укрытия. Он отметил, что для возобновления очного обучения должно быть решение областной военной администрации, ведь именно они определяют все условия безопасности, которые должны быть в школах.

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