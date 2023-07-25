На сегодня украинскому сектору образования все еще нужно 3 тысячи укрытий, общая стоимость которых составляет более 1 млрд долларов.

В Украине 9 из 13 тысяч общеобразовательных школ, которые готовятся к началу нового учебного года, оборудованы укрытиями. Однако не все они 1 сентября заработают очно.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, отвечая на вопрос УНИАН во время пресс-мероприятия, посвященного инициативе швейцарско-украинского проекта DECIDE по восстановлению школ в Украине, разрушенных во время войны.

"Сейчас правительство Украины выделило полтора миллиарда гривень на обустройство укрытий для подготовки к учебному году 2023-2024. И мы сегодня имеем 75% школ, в которых обустроены укрытия разного уровня, разного качества. 75% школ обустроены укрытиями, но это не значит, что 75% детей могут вернуться к очному обучению", – сказал Лисовой.

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В конкретных цифрах, по словам министра, укрытиями обеспечены около 9 тысяч школ из 13 тысяч. Он отметил, что для Министерства образования, правительства Украины является приоритетом именно возвращение к очному обучению, а возможность вернуться – это сегодня исключительно условия безопасности.

"Мы возвращаемся к очному обучению там, где дети будут в безопасности. 75% школ с укрытиями, но 65% детей смогут вернуться к очному обучению. Мы не возвращаем к очному обучению те регионы, где есть повышенные риски, где идут активные боевые действия. Там обучение будет продолжаться в онлайновом формате", – пояснил министр образования.

Что касается защитных сооружений в детсадах и вузах, он отметил, что наиболее худшей ситуация остается в секторе дошкольного образования.

"Немного более 50% заведений на сегодня оборудованы укрытиями. И это проблема для Украины сегодня", – подчеркнул Лисовой.

В то же время учреждениям высшего образования министерство рекомендует вернуться к очному обучению.

"Это пока рекомендация. Конечно, с соблюдением всех условий безопасности. Что касается высших учебных заведений, то по большей части архитектура их зданий позволяет обустраивать укрытия. Но не всегда эти укрытия позволяют принять всех студентов. И безусловно, мы понимаем, что ситуация в Харьковской, Черновицкой области, Житомирской, Волынской, Львовской – она разная. Поэтому руководство высших учебных заведений будет принимать решения самостоятельно", – прокомментировал министр.

По его данным, более 60% вузов сейчас оборудованы укрытиями.

"Но их все еще не хватает, чтобы все вузы вернулись к очному обучению", – отметил Лисовой.

Он объяснил, что рекомендация предоставлена, прежде всего, ради повышения качества образования в вузах. Второй проблемой в вопросе возвращения к очному обучению в вузах является миграция преподавателей, сообщил министр.

"И мы также понимаем, что это одна из причин, почему многие заведения сегодня даже имея возможность оборудовать укрытия, все равно не готовы возвращаться к очному обучению", – сказал он.

Лисовой подчеркнул, что образование является фактором развития громад. "Нормальное функционирование школы – это и о возвращении громады к полноценной жизни, полноценного функционирования, и о возвращении людей на свои рабочие места, то есть возвращении людей в Украину в целом. Потому что многие родители сегодня продолжают оставаться за границей, потому что не могут в Украине обеспечить нормальное обучение для своих детей. И главное – это возвращение к нормальному и качественному образованию", – отметил он.

Лисовой поблагодарил правительство Швейцарии за инициативу поддержать громады Украины в обустройстве школьных укрытий. Инициатива охватывает 3 региона – это Полтавская, Одесская и Черниговская области. Будет создано 25 образовательных хабов в укрытиях, отремонтирована одна из черниговских школ и местный Инклюзивно-ресурсный центр в Бородянке. На эту инициативу, которую Лисовой назвал чрезвычайно ценной, Швейцария выделяет Украине 4,3 млн франков (170 млн грн). Министр выразил надежду, что это только начало и хороший сигнал для других стран приобщаться к подобным инициативам, основывать такие программы.

Он сообщил, что сейчас уже ведутся переговоры с Литвой о выделении еще 10 млн евро на обустройство укрытий в учебных заведениях Украины.

"Есть надежда, что мы соберем средства на построение укрытий. Потому что на сегодня нам все еще нужно 3 тысячи укрытий. И общая стоимость бюджета – это более 1 млрд долларов. И это еще зависит от того, какие укрытия мы будем обустраивать. Но цена вопроса сейчас – более миллиарда долларов", – сказал он.

Ситуация с укрытиями в Украине

После того, как во время удара по Киеву под закрытым укрытием погибли люди, в Украине инициировали проверку состояния защитных сооружений. В частности, в Киеве пригодными к использованию являются 65% укрытий. Таковыми могут признать еще 21% укрытий, но при условии надлежащего обустройства.

По состоянию на начало июня в Украине проверили около 4,8 тысячи укрытий. По результатам проверки оказалось, что 252 объекта гражданской защиты были закрыты. Еще 893 укрытия – непригодны к использованию.

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